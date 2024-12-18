Горсовет Улан-Удэ организовал школу для депутатов

11 декабря депутаты городского Совета Улан-Удэ посетили очередное занятие в рамках «Школы молодого депутата» - проекта, направленного на обучение вновь избранных депутатов. Обучение в школе разделено на шесть блоков по основным направлениям деятельности комитетов администрации города. 11 декабря состоялось пятое занятие.Проект «Школа молодого депутата» впервые был реализован в 2019 году, когда прошли выборы депутатов VI созыва. Тогда возникла необходимость обучить вновь избранных депутатов, чтобы они быстро вникли в вопросы работы структурных подразделений администрации. Как правило, раньше депутаты в течение года, а то и двух вникали в полную суть работы, поэтому и было решено провести «экспресс-курс», чтобы за несколько месяцев рассказать народным избранникам обо всех тонкостях работы. Практика показала, что этот опыт оказался полезен.В 2024 году эту практику решили продолжить: было объявлено о начале работы Школы молодого депутата, куда могут приходить не только вновь избранные депутаты, но и те, кто избрался уже не впервые.Руководители структурных подразделений администрации рассказывают тонкости работы их структур, отраслей и в каких-то моментах подсказывают, как быстро и эффективно решить вопросы на округах с жителями.Владимир Болдоров, депутат от 28-го округа, отмечает, что такой проект, как «Школа молодого депутата» работает не в каждом регионе.- Школа депутата очень познавательная. Нам, вновь избранным депутатам, для которых этот созыв первый, проект позволяет познакомиться со всеми руководителями, понять структуру работы администрации, узнать, как работают конкретные комитеты. Мы являемся проводниками между горожанами и властью, поэтому нам важно понимать, к кому зайти, с кем поговорить по той или иной проблеме. Такая практика есть не в каждом регионе, здорово, что такое есть у нас, - говорит депутат.Школа молодого депутата состоит из шести блоков. 11 декабря прошло обучение по пятому блоку, посвященному инфраструктуре города. Выступили три докладчика: заместитель председателя комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Андрей Ронский, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев и председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.Представитель комитета городского хозяйства рассказал о взаимодействии с подведомственными учреждениями, о системе коммунальной инфраструктуры Улан-Удэ: об источниках теплоснабжения, электричества, водоснабжения и пр.У депутатов возникло множество вопросов, начиная от котельных и заканчивая подрезкой деревьев. Народные избранники интересовались ливневыми канализациями, а также как правильно составить заявку на подрезку деревьев, как ускорить сроки капремонта и пр.- Есть дома, у которых срок ремонта запланирован на 2040-е годы, как ускорить срок ремонта? – поинтересовался депутат Владимир Болдоров.Ему ответил более опытный депутат, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.- Процедура сложная. Первый этап – согласовать с комитетом городского хозяйства и районной администрацией, затем принимает решение минстрой. Однако то, что срок проведения капремонта удастся ускорить, невелик. На следующий год у фонда запланировано работ на 2 млрд рублей, а выделен будет только 1 млрд, поэтому передвинуть что-то маловероятно, - сказал Сергей Бурдиков.Также депутат поинтересовался у Андрея Ронского судьбой поручения по разработке протокола взаимодействия между управляющими компаниями по системе мониторинга по проблемным участкам.- Дано поручение, чтобы депутаты могли получать данные на телефон с показателями ресурсоснабжающих организаций на вводе в дома. Чтобы было видно, где соответствует параметрам, а где нет, - сказал Сергей Бурдиков.Андрей Ронский ответил, что сейчас программа мониторинга проверяет только систему теплоснабжения. Однако скоро будет добавлен контроль по точкам «Водоканала» по датчикам давления.- Что касается доступа к программе, сейчас максимум три пользователя могут работать. Мы работаем над другой системой, пока она в тестовом режиме. Когда введем в эксплуатацию, раздадим доступ заинтересованным лицам.К 1 февраля по восьми точкам контроля запустим датчики по «Водоканалу», по «управляшкам» еще подумаем. По реализации пока сложно сказать, - отметил Андрей Ронский.Также с докладом выступил Юрий Ткачев, который рассказал о транспортном обслуживании горожан и имеющихся проблемах в этой сфере. Председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству напомнил, что ежедневно на улицы города выходит 140 муниципальных автобусов. Всего в автопарке города насчитывается более 200 единиц автобусов разной вместимости. В «Городских маршрутах» трудятся 264 водителя, но для выпуска на линию всех автобусов нужно еще 130 человек.Нехватка водителей наблюдается и в частных перевозках. Еще несколько лет назад в Улан-Удэ насчитывалось 2100 водителей маршруток. Потом их количество сократилось до 1300. Сейчас в городе осталось всего 366 маршруток.Проблему нехватки водителей в МУП «Городские маршруты» власти города пытаются решить увеличением зарплат и другими привлекательными предложениями.Председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев рассказал о реализации проекта «Народный бюджет», а также о строительстве путепроводов, развитии транспорта в Улан-Удэ и многом другом.Депутаты горсовета рады, что у них есть возможность быстро получить необходимые знания.- Сегодня у нас прошло очередное занятие по Школе молодого депутата. Школа дает хороший результат. Тем депутатам, которые избрались впервые, она позволяет познакомиться с представителями администрации города, руководителями комитетов. Депутаты узнают, как правильно действовать в тех или иных ситуациях, как правильно вести документооборот и пр. Спасибо руководству горсовета, которое организовало школу. Мероприятие нужное, практическое, - отметил депутат по округу № 2 Баир Дондубон.