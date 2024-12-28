В России полностью запретили звонки по IP-телефонии. Правительство отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чем пользовались телефонные мошенники. Об этом сообщается на сайте правительства.

- Согласно постановлению, из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Как отметили в правительстве, эта технология «давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи», - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Как пояснили в кабмине, чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку они позволяли подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи, - пояснили в кабмине.

- Это решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи, - отметили в правительстве РБ.

Фото: loon.site