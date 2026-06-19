Мэр Улан-Удэ проверил лагерь для юных футболистов

Мэр Улан-Удэ с проверкой посетил спортивно‑оздоровительный лагерь «Юнтур». Сейчас там отдыхают 54 юных спортсмена.«В этом году «Юнтур», перейдя в управление спортивной школы №6, получил масштабное обновление. Мы не просто сделали косметический ремонт, а провели комплексную модернизацию: снесли аварийную старую столовую и построили новую, капитально отремонтировали медпункт, привели в порядок жилые корпуса, баню и душевые. Сделали дорожки на территории, уложив плитку, которую демонтировали с Арбата. Часть её переехала сюда — она ещё вполне пригодна для дальнейшего использования. Всё это было сделано к началу заездов, чтобы дети могли отдыхать с комфортом», - рассказал градоначальник.По словам мэра, безопасность детей — абсолютный приоритет. Охрану лагеря осуществляют лицензированные предприятия, а питание организовано профессиональными компаниями.«Несмотря на проделанную работу, задачи остаются. Поскольку в лагере проходят профильные смены для футболистов, наша главная цель — создание современной инфраструктуры для них. Необходимо построить новое футбольное поле с искусственным покрытием. Будем прорабатывать этот вопрос», - пообещал мэр.