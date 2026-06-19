Улан-Удэ обретет ещё один город-побратим в Китае

Анькан – город с тысячелетней историей, расположенный на живописных берегах реки Ханьшуй. Это важный транспортный, логистический и культурный центр Южного Шэньси, известный своими традициями в области здравоохранения, фармацевтики и агротуризма. Особую гордость Анькана составляет его уникальная школа традиционной китайской медицины, которая уже много лет служит здоровью людей и привлекает внимание со всего мира.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и заместитель мэра Народного правительства Анькана Ян Шоуянь подписали протокол о намерениях по установлению побратимских связей между городами. В дальнейшем стороны планируют заключить соответствующее соглашение.– У нас 23 города‑побратима, из которых семь – из КНР. Сейчас мы активно развиваем сотрудничество в логистической сфере и торговле, а также прорабатываем вопрос о запуске авиасообщения между Хулунбуиром и Улан-Удэ. Тем более, что сейчас можно ездить в Китай без визы, и развитие туристического направления для нас – одно из приоритетных. Мы активно занимаемся международным сотрудничеством, уделяя особое внимание развитию внешних связей и укреплению имиджа нашего города как в России, так и за её пределами. У нас с вами огромный потенциал и широкие перспективы для сотрудничества в самых разных сферах. Я уверен: подписание этого документа – первый шаг к нашей большой дружбе, – поделился мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.– Улан-Удэ расположен вблизи озера Байкал и славится своей красивой природой. Город Анькан также обладает благоприятным климатом и богатыми лесными ресурсами. У наших городов существует множество направлений для сотрудничества. Мы всегда бережно относимся к отношениям с городами-партнёрами и намерены и дальше укреплять наше взаимодействие. Именно на этой основе будет строиться наше плодотворное сотрудничество в будущем, – поделилась заместитель мэра Народного правительства города Анькан Ян Шоуянь.Фото: мэрия Улан-Удэ