Политика и власть 19.06.2026 в 14:20

Улан-Удэ обретет ещё один город-побратим в Китае

Анькан – город с тысячелетней историей, известный уникальной школой традиционной китайской медицины
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ обретет ещё один город-побратим в Китае
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и заместитель мэра Народного правительства Анькана Ян Шоуянь подписали протокол о намерениях по установлению побратимских связей между городами. В дальнейшем стороны планируют заключить соответствующее соглашение.

– У нас 23 города‑побратима, из которых семь – из КНР. Сейчас мы активно развиваем сотрудничество в логистической сфере и торговле, а также прорабатываем вопрос о запуске авиасообщения между Хулунбуиром и Улан-Удэ. Тем более, что сейчас можно ездить в Китай без визы, и развитие туристического направления для нас – одно из приоритетных. Мы активно занимаемся международным сотрудничеством, уделяя особое внимание развитию внешних связей и укреплению имиджа нашего города как в России, так и за её пределами. У нас с вами огромный потенциал и широкие перспективы для сотрудничества в самых разных сферах. Я уверен: подписание этого документа – первый шаг к нашей большой дружбе, – поделился мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.  

Анькан – город с тысячелетней историей, расположенный на живописных берегах реки Ханьшуй. Это важный транспортный, логистический и культурный центр Южного Шэньси, известный своими традициями в области здравоохранения, фармацевтики и агротуризма. Особую гордость Анькана составляет его уникальная школа традиционной китайской медицины, которая уже много лет служит здоровью людей и привлекает внимание со всего мира.


– Улан-Удэ расположен вблизи озера Байкал и славится своей красивой природой. Город Анькан также обладает благоприятным климатом и богатыми лесными ресурсами. У наших городов существует множество направлений для сотрудничества. Мы всегда бережно относимся к отношениям с городами-партнёрами и намерены и дальше укреплять наше взаимодействие. Именно на этой основе будет строиться наше плодотворное сотрудничество в будущем, – поделилась заместитель мэра Народного правительства города Анькан Ян Шоуянь.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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