Политика и власть 19.06.2026 в 12:53

Глава Бурятии пригласил корейских туроператоров и блогеров посетить республику

Алексей Цыденов провёл двусторонние встречи с делегациями Монголии и Кореи
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии пригласил корейских туроператоров и блогеров посетить республику
18 июня в рамках мероприятий Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с делегацией Хубсугульского аймака Монголии во главе с губернатором господином Лагааном Тумурбаатаром. Также прошла встреча с представителями Республики Корея – руководителем управления экономики провинции Северная Кёнсан господином Ли Чжэ Хуном и руководителем конгрессно-выставочной деятельности и туризма города Пхохан господином Ли Санхёном. В центре обсуждения были развитие туризма, расширение пункта пропуска «Монды», сотрудничество в сельском хозяйстве, лекарственном растениеводстве, традиционной медицине и культурные обмены.

В ходе встречи с Хубсугульским аймаком Монголии стороны обсудили приграничное сотрудничество.

«Договорились совместно прорабатывать вопросы увеличения пропускной способности пункта пропуска Монды. Минтранс России планирует его реконструкцию с объёмом финансирования порядка 3 млрд рублей. После модернизации Монды станут многосторонним пунктом пропуска, и пересекать границу смогут не только граждане России и Монголии, но и граждане других государств. Но ждать завершения реконструкции не будем – уже сейчас будем искать решения, которые позволят ускорить прохождение границы для легкового транспорта, – прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.


Кроме того, обсуждались перспективы взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, развитие туристического маршрута «Байкал – Хубсугул», а также культурный обмен между приграничными районами.

«Озеро Хубсугул и Байкал – это наши общие природные богатства. Уверен, что совместная работа в сфере туризма, сельского хозяйства и культуры принесёт ощутимые результаты для жителей наших регионов», – отметил губернатор Хубсугульского аймака Монголии господин Лагаан Тумурбаатар,.

Достигнута договорённость о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере культуры. Стороны подтвердили намерение расширять образовательное сотрудничество – в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии уже обучаются студенты из Монголии.

«На встрече с представителями провинции Северная Кёнсан и города Пхохан обсудили развитие туристических связей, перспективы прямого авиасообщения, сотрудничество в сфере традиционной медицины, выращивания лекарственных растений, медицинского туризма и инвестиционных проектов», – рассказал Алексей Цыденов.

Внимание уделено перспективам промышленного выращивания лекарственных растений в Бурятии. Республика уже имеет опыт сотрудничества с Китаем в этом направлении и готова выстроить долгосрочную программу с корейскими партнёрами для поставок сырья в косметическую и фармацевтическую отрасли.


Корейская сторона выразила большой интерес к озеру Байкал и туристическому потенциалу республики. Обсуждалась возможность запуска чартерных программ до возобновления регулярного авиасообщения по маршруту Улан-Удэ – Сеул. Глава Бурятии пригласил корейских туроператоров и блогеров посетить республику для знакомства с туристической инфраструктурой.

«Приглашаем бурятскую делегацию принять участие в международном мероприятии в городе Пхохан, запланированном на ноябрь 2026 года – Международный фестиваль фейерверков. Ожидается участие предпринимателей различных городов Республики Корея. Там будет предоставлена возможность обсудить вопросы инвестиций с предпринимателями нашего города», – сделал ответное приглашение руководитель управления экономики провинции Северная Кёнсан господин Ли Чжэ Хун.

Напомним, Бурятия активно развивает международное сотрудничество с приграничными регионами Монголии и странами Северо-Восточной Азии. В 2026-2027 годах республика является регионом-председателем Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Это открывает дополнительные возможности для расширения экономических, культурных и гуманитарных связей республики.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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с 17 по 23 июня

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