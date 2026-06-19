Глава Бурятии предложил новые механизмы сотрудничества в АРАССВА

«Мы стремимся к порядку, при котором уважается суверенитет и учитываются интересы всех регионов и стран, при котором ни одна страна или блок не могут навязывать свою волю остальным, свои модели развития, идеологические и ценностные установки. Мы выступаем за объединение потенциалов и добросовестных усилий регионов-членов на основе баланса сил и интересов», – подчеркнул Алексей Цыденов.





Алексей Цыденов предложил создать цифровую AI-платформу межрегиональной торговли и кооперации АРАССВА. Она поможет в поиске партнеров, логистического анализа и сопровождения экспортных сделок. Также глава Бурятии инициировал создание Аналитического центра АРАССВА для мониторинга эффективности сотрудничества и подготовки рекомендаций для регионов-участников.





На заседании были приняты решения о расширении географии и повышении эффективности ассоциации. Большинством голосов за префектурой Окинава (Япония) закреплен статус полноправного члена АРАССВА. Статус членов-корреспондентов присвоен Республике Татарстан (Россия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан) и регионам Мандалай, Янгон и Шан (Мьянма). Кроме того, создана новая Подкомиссия по профессиональному образованию, координацию которой возьмет на себя провинция Ганьсу (КНР). Эти решения позволили увеличить число участников АРАССВА до 96 региональных администраций из 10 стран, а общее количество профильных подкомиссий достигло 18, что укрепило отраслевую основу межрегионального сотрудничества.





В пленарной части был представлен отчет Секретариата АРАССВА о ключевых направлениях деятельности. Провинция Ляонин (КНР) рассказала об итогах 15-й Генеральной ассамблеи АРАССВА 2025 года, провинция Шаньдун (КНР) – о работе Подкомиссии по морским делам и рыболовству, а Красноярский край (Россия) – о деятельности Подкомиссии по молодёжной политике. Регионы-члены представили свой экономический потенциал. Иркутская область поделилась итогами сотрудничества в Северо-Восточной Азии, провинция Хэнань (КНР) презентовала свой инновационный и культурный потенциал, город Пхохан (Республика Корея) представил перспективы морской индустрии, аймак Дундговь (Монголия) рассказал о туристическом развитии, а Хабаровский край — о логистических и экономических стратегиях.





Участники заседания высоко оценили 30-летний вклад АРАССВА в укрепление взаимопонимания и развитие стабильности в регионе. Стороны подтвердили заинтересованность в достижении практических результатов, расширении участия бизнес-сообщества и сохранении роли ассоциации как эффективной платформы для поддержания мира и совместного процветания в Северо-Восточной Азии.





18 июня в Улан-Удэ состоялось 15-е заседание Рабочей комиссии высокого уровня Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Мероприятие объединило представителей 33 регионов-членов из 7 стран: Китая, Кореи, Монголии, России и Казахстана. Мьянма и Япония участвовали в формате видеообращения.Глава Бурятии Алексей Цыденов представил стратегию будущего ассоциации и роль республики в ней.Глава Бурятии рассказал о природном богатстве республики, развитии международного аэропорта «Байкал», высокотехнологичных производствах (авиазавод, локомотивный ремонт) и проектах в сфере биомедицины и туризма на Байкале.«Мы рассматриваем председательство не как статус, а как возможность укрепить потенциал этого многостороннего регионального объединения, наполнить работу ассоциации конкретными результатами: инвестициями, контрактами, промышленной кооперацией, новыми маршрутами и расширением деловых связей», – сказал Алексей Цыденов.На заседании зачитаны обращение Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и приветствие губернатора Иркутской области. Выступили губернатор Туве аймака Монголии господин Лхагвасурэн Тумурчудур и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев.Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) создана в 1993 году. На сегодняшний день в организации состоят 96 региональных администраций из 10 государств. Республика Бурятия в 2026 году впервые приняла председательство в ассоциации.Фото: пресс-служба правительства Бурятии