Политика и власть 24.06.2026 в 09:46
Глава Бурятии изменил формулировку увольнения бывшего зампреда
Евгений Луковников теперь официально уволен в связи с утратой доверия
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии внес изменения в свой указ от 19 июня 2025 года об отставке зампреда правительства Евгения Луковникова. Согласно новой формулировке, вместо увольнения по собственному желанию высокопоставленный чиновник уволен по пункту 7.1. части 1 статьи 81 ТК РФ, то есть в связи с утратой доверия.
Напомним, с инициативой изменения формулировки увольнения зампреда выступила прокуратура Бурятии. Основанием для этого стал ряд нарушений закона, допущенных г-ном Луковниковым. Прокуратура подала иск в суд и выиграла дело. 10 июня 2026 года правомочность решения суда первой инстанции подтвердил и Верховный суд Бурятии. Отметим, в ходе слушаний против удовлетворения иска возражали только представители самого Луковникова, а представители администрации главы республики требования надзорщиков поддержали.
Как уже сообщал «Номер один», сейчас Евгений Луковников находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба бюджету республики.
Напомним, с инициативой изменения формулировки увольнения зампреда выступила прокуратура Бурятии. Основанием для этого стал ряд нарушений закона, допущенных г-ном Луковниковым. Прокуратура подала иск в суд и выиграла дело. 10 июня 2026 года правомочность решения суда первой инстанции подтвердил и Верховный суд Бурятии. Отметим, в ходе слушаний против удовлетворения иска возражали только представители самого Луковникова, а представители администрации главы республики требования надзорщиков поддержали.
Как уже сообщал «Номер один», сейчас Евгений Луковников находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба бюджету республики.
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