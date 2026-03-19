Происшествия 19.03.2026 в 14:31

Экс-зампреда правительства Бурятии отправили в камеру

Суд посчитал, что на свободе Луковников может угрожать свидетелям
Текст: Андрей Константинов
Экс-зампреда правительства Бурятии отправили в камеру
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и постановил взять под стражу экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. Бывший высокопоставленный чиновник будет находиться в СИЗО до 17 мая.

«Органами следствия Луковников обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба бюджету Бурятии в особо крупном размере. По версии следствия, с июля 2018 года по декабрь 2019 года Луковников и руководитель подрядной коммерческой организации Михайлова вступили в сговор и путем обмана работников МУ «Улан-Удэстройзаказчик» похитили 98 802 121 рубль 40 копеек, отразив в актах несоответствующие условиям контракта сведения о якобы выполненных работах по проектированию строительства моста через реку Уда в Улан-Удэ», - рассказали в пресс-службе суда.

При избрании меры пресечения суд принял во внимание данные о личности обвиняемого, наличие места жительства, работы и несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние его здоровья, отсутствие судимостей и возраст. Однако посчитал эти обстоятельства недостаточными для выбора более мягкой меры пресечения.

«Суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что обвиняемый, находясь под более мягкой мерой пресечения, может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - отметили в Советском райсуде.

Напомним, ранее по обвинению в мошенничестве суд арестовал Светлану Михайлову - директора и совладельца ООО «ПромГражданПроект». Эта компания проектировала третий мост через Уду, получив за это из бюджета почти 99 млн рублей.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
