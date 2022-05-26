Общество 26.05.2022 в 10:47
Улан-Удэ очистят от заброшенных железобетонных конструкций
Их планируется убрать почти на 70 участках
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству приступили к вывозу заброшенных железобетонных конструкций для приведения территорий города в надлежащий вид и обеспечения безопасности жителей.
- По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова ранее мы приобрели специализированную технику — кран-манипулятор, который в народе называют «воровайка». В этом году мы начали очищать территории от ненужных заброшенных бетонных блоков, обломков, бордюров и плит, - сообщил директор Комбината Владимир Соснин.
Районные администрации составили списки адресов, где необходимо выполнить работы. На сегодня сотрудники комбината уже очистили первые три объекта в Советском районе.
Всего комбинат уберёт ненужные конструкции почти на 70 участках по трём районам города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова ранее мы приобрели специализированную технику — кран-манипулятор, который в народе называют «воровайка». В этом году мы начали очищать территории от ненужных заброшенных бетонных блоков, обломков, бордюров и плит, - сообщил директор Комбината Владимир Соснин.
Районные администрации составили списки адресов, где необходимо выполнить работы. На сегодня сотрудники комбината уже очистили первые три объекта в Советском районе.
Всего комбинат уберёт ненужные конструкции почти на 70 участках по трём районам города.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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