Улан-Удэ очистят от заброшенных железобетонных конструкций

В Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству приступили к вывозу заброшенных железобетонных конструкций для приведения территорий города в надлежащий вид и обеспечения безопасности жителей.- По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова ранее мы приобрели специализированную технику — кран-манипулятор, который в народе называют «воровайка». В этом году мы начали очищать территории от ненужных заброшенных бетонных блоков, обломков, бордюров и плит, - сообщил директор Комбината Владимир Соснин.Районные администрации составили списки адресов, где необходимо выполнить работы. На сегодня сотрудники комбината уже очистили первые три объекта в Советском районе.Всего комбинат уберёт ненужные конструкции почти на 70 участках по трём районам города.Фото: мэрия Улан-Удэ