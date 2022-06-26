Мишустин расширил границы ТОР «Бурятия»

Правительство России поддержало предложение Бурятии и включило еще два проекта в территорию опережающего развития «Бурятия». «Пусть все получится и проекты реализуются быстрее и эффективнее», сообщил сегодня в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.Кроме того расширен перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим, сообщает сегодня сайт федерального кабмина.«Границы территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" будут расширены за счет включения новых земельных участков и части акватории озера Байкал. Также будет расширен перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.Отмечается, что такое решение позволит реализовать в Бурятии новые инвестиционные проекты, в числе которых - создание туристического кластера на территории муниципального образования «Выдринское», находящегося в центральной экологической зоне Байкала. Завершить эту работу планируется в 2024 году, реализация проекта поспособствует развитию туризма в Бурятии, а также привлечет в регион почти 1,4 млрд рублей частных инвестиций и создаст около 250 новых рабочих мест.Уточняется, что в рамках этого проекта запланировано строительство отеля на 200 номеров, ресторана на 300 посадочных мест, зоны спа и бассейна, яхтенного порта, маяка со смотровой площадкой, пункта проката и благоустроенного пляжа.Кроме того, запланировано строительство круглогодичного тепличного комплекса площадью 10,5 га в Гусиноозерске, земельные участки в котором также включены в обновленные границы ТОР. В тепличном комплексе планируется выращивать более 10 тыс тонн овощей в год. Реализация проекта позволит привлечь в регион более 2,3 млрд рублей частных инвестиций, создать 170 рабочих мест и повысить качество и доступность продуктов для местного населения. Построить комплекс планируется в 2023 году.Территории опережающего развития призваны стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также ряд упрощенных административных процедур.На Дальнем Востоке создано 22 такие территории, в них включено 586 резидентов. Общий объем инвестиций по соглашениям превышает 4,6 трлн рублей, при этом уже вложено свыше 1,7 трлн рублей частных инвестиций и создано более 52,9 тыс рабочих мест.Фото: egov-buryatia.ru