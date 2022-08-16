Общество 16.08.2022 в 10:52

Полис ОСАГО

Что стоит знать о нем
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Текст: Номер один
Полис ОСАГО
ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской ответственности. Такой полис должен обязательно быть у каждого владельца автомобиля.  

Основные понятия страхования, правила и страховые суммы прописаны в ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Основные моменты, которые нужно знать о полисе ОСАГО:

1. Выплата по ОСАГО покрывает причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пострадавших из-за ДТП. То есть выплату получает тот, кто пострадал, но не виноват в аварии. Максимальный размер выплаты на ремонт по ОСАГО составляет 400 000 рублей. Если восстановление авто обойдется дороже, пострадавший вправе потребовать от виновника ДТП доплатить разницу между фактическим ущербом и страховым возмещением. Если в ходе ДТП нанесен вред здоровью или жизни людей, максимальная выплата по ОСАГО в 2022 году составит 500 тысяч рублей.

2. Ограничений по количеству страховых случаев для полиса ОСАГО не существует.

3. Для внесения изменений в полис ОСАГО нужно обратиться с заявлением в страховую компанию, выдавшую полис. 

4. При утере бумажного полиса нужно обратиться в страховую компанию за дубликатом или скачать полис из личного кабинета, если страховщик дает такую возможность. Если есть электронный полис, он заменяет бумажный.

5. При продаже автомобиля нужно написать заявление о досрочном прекращении действия договора и документально подтвердить факт продажи. Часть страховой премии за неиспользованный период вернут.

6. Купить полис ОСАГО нужно не позднее 10 дней после того, как возникло право владения автомобилем.

7. Цена полиса формируется при помощи базовой ставки, ее размер чаще всего зависит от нескольких факторов:

- категория ТС;
- территория местонахождения (прописки) собственника ТС;
- стаж и возраст водителей, допущенных к управлению ТС;
- условие допуска водителей на право управления ТС – с ограничением или без ограничений водителей;
- период использования ТС;
- мощность двигателя (для легковых ТС);
- разрешенная максимальная масса (для грузовых ТС);
- количество пассажирских мест (для автобусов);
- цель использования ТС (личная, такси, пассажирские перевозки и др.);
-коэффициент бонус-малус. Это показатель безаварийного вождения, который рассчитывается для каждого водителя на основе данных о страховых выплатах по ДТП, которые случились по его вине. Коэффициент влияет на стоимость полиса. Чем дольше водитель ездит без аварий, тем ниже будет значение КБМ и тем дешевле будет стоить полис ОСАГО.
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