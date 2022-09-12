Отвечает Минсоцзащиты Бурятии:- Субсидия на приобретение твердого топлива предоставляется гражданам, проживающим в неблагоустроенном жилье сроком на 6 месяцев собственникам жилого помещения или по договору найма. Расчет размера субсидии производится индивидуально для каждой семьи и зависит от состава семьи, совокупного дохода семьи. При расчете твердого топлива учитывается начисления по электроэнергии и вывозу мусора.Доход семьи для исчисления величины совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за расчетный период, равный шести календарным месяцам. Отсчет указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии.- супругом (супругой);- родителями или усыновителями (для их несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных);- несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.Субсидия на оплату твердого топлива. И при этом не должно быть задолженности по электроэнергии и вывозу мусора.Получатели субсидии на твердое топливо после выплаты обязаны представить документ, подтверждающий покупку твердого топлива в течение двух месяцев. В документе должна быть указана стоимость за 1 куб.м, количество, дата приобретения, юридический адрес организации. По окончании периода предоставления субсидий (шесть месяцев) граждане имеют право обратиться за назначением субсидии в клиентские службы.На основании Приказа Республиканской службы по тарифам с 1 июля 2022 года увеличены предельные цены стоимости 1 куб. м. твердого топлива. В Улан-Удэ он составляет 1 352 рубля. Стоимость тонны угля в Улан-Удэ установлена в пределах 2 423 рублей с учетом НДС. По данным Минсоцзащиты Бурятии, расчет будет производиться по утвержденным тарифам в соответствии с действующим законодательством.