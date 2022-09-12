Общество 12.09.2022 в 11:30

Субсидии на твердое топливо

Как и где ее можно получить?
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Текст: Номер один
Субсидии на твердое топливо
«Добрый день! Я – пенсионер. Слышал, что мне положена субсидия на дрова. Как и где ее можно получить?» 
Олег Иванович, г. Кяхта

Отвечает Минсоцзащиты Бурятии:

- Субсидия на приобретение твердого топлива предоставляется гражданам, проживающим в неблагоустроенном жилье сроком на 6 месяцев собственникам жилого помещения или по договору найма. Расчет размера субсидии производится индивидуально для каждой семьи и зависит от состава семьи, совокупного дохода семьи. При расчете твердого топлива учитывается начисления по электроэнергии и вывозу мусора. 

Доход семьи для исчисления величины совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за расчетный период, равный шести календарным месяцам. Отсчет указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. При исчислении совокупного дохода семьи независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся получателю субсидии или членам его семьи:

- супругом (супругой);
- родителями или усыновителями (для их несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных);
- несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.

Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субсидия на оплату твердого топлива выплачивается единовременно за весь период, т.е. за 6 месяцев. И при этом не должно быть задолженности по электроэнергии и вывозу мусора.

Получатели субсидии на твердое топливо после выплаты обязаны представить документ, подтверждающий покупку твердого топлива в течение двух месяцев. В документе должна быть указана стоимость за 1 куб.м, количество, дата приобретения, юридический адрес организации. По окончании периода предоставления субсидий (шесть месяцев) граждане имеют право обратиться за назначением субсидии в клиентские службы.

На основании Приказа Республиканской службы по тарифам с 1 июля 2022 года увеличены предельные цены стоимости 1 куб. м. твердого топлива. В Улан-Удэ он составляет 1 352 рубля. Стоимость тонны угля в Улан-Удэ установлена в пределах 2 423 рублей с учетом НДС. По данным Минсоцзащиты Бурятии, расчет будет производиться по утвержденным тарифам в соответствии с действующим законодательством.
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