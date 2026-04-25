За чистый город в ответе каждый

В Улан-Удэ подошел к концу традиционный весенний месячник чистоты. Одними из первых в борьбу с накопившимся за зиму мусором и прошлогодней листвой вступили депутаты Улан-Удэнского городского Совета. Ежегодная акция, давно ставшая доброй традицией, вновь объединила народных избранников, их помощников и сотрудников аппарата на уборке одной из знаковых городских территорий.

В этот раз вооружившись лопатами, граблями и вместительными мешками, депутатский корпус вышел в сквер имени А. С. Пушкина. Место выбрано не случайно – это популярная зона притяжения горожан, где всегда много растительности, а значит, и работы после долгой зимы.



Чисто там, где не сорят



Участники субботника отмечают отрадную тенденцию: с каждым годом город становится чище, а культура поведения жителей – выше. Заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов, орудуя граблями, подчеркнул, что в этом году сквер находится в значительно лучшем состоянии, чем обычно.



«Здесь как никогда мало мусора, – отметил он. – В моем детстве висела правильная табличка: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». По сегодняшнему дню можно сказать, что наши граждане стали значительно меньше кидать мусора мимо урн. Огромное за это спасибо».







Особых слов благодарности от депутатов удостоились сотрудники Комбината по благоустройству, которые привели в идеальный порядок памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Скамейки в сквере теперь без единого пятна, а бронзовый классик встречает прохожих идеально чистым.



Молодежь подхватывает традиции



Субботник в сквере – лишь часть большой работы. Депутаты трудятся не только в центре, но и на своих округах. Владимир Ильин, представляющий интересы жителей частного сектора, рассказал, что главными помощниками в уборке отдаленных районов становятся местные ТОСы.



«У нас раньше люди неохотно убирались, а сейчас нормально к этому подходят, занимаются прилегающей территорией. Хочешь жить в чистоте – начни с себя. Особенно радует, что на субботники сейчас активно выходит молодежь», – рассказал Владимир Ильин.







Депутат также напомнил о важном нововведении, которое облегчает жизнь горожанам во время месячника: для бесплатного вывоза собранного мусора на полигон твердых бытовых отходов выделяются специальные талоны, а в ближайшее воскресенье будет организован свободный проезд.



Весна обнажает проблемы



Депутат Саян Холхоев, который традиционно организует субботники в зоне отдыха у Байдонова ключа, обратил внимание на специфику весеннего мусора.



«Характер отходов меняется: крупногабаритного мусора стало значительно меньше, – констатирует он. – В основном это окурки, жвачки и прочее, что для людского глаза особо не видно. Хотя сейчас практически везде урны стоят, и курящие люди все-таки зачастую выбрасывают окурки в них».







Саян Холхоев посетовал, что чаще всего на уборку выходят одни и те же активисты, и пожелал, чтобы каждый житель города находил время внести личный вклад в чистоту.



Народный выбор



Общее настроение депутатского корпуса выразил Анатолий Белоусов, напомнив известный со времен ленинских субботников тезис о коллективном труде на общее благо. «Город Улан-Удэ – наш общий дом, и каждый должен вносить свой посильный вклад в его развитие и благоустройство, причем не только в ходе больших мероприятий, но и в обычные дни», – убеждены в Горсовете.







Чтобы охватить заботой как можно больше мест, депутаты решили обратиться к горожанам. Горсовет объявил о старте акции: жители могут предложить территории, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в депутатском десанте. Проголосовать за объект или оставить заявку можно в комментариях под тематическим постом в официальной группе Улан-Удэнского городского Совета в «ВКонтакте». Объект, набравший наибольшее количество откликов, депутаты приведут в порядок уже этой осенью.



Как показало время, советская эпоха ушла, но добрая традиция субботников, объединяющая людей труда, жива и будет жить. Тем более что впереди город ждет подготовка к большому празднику, и чистые улицы должны стать достойным подарком к грядущему юбилею Победы.