25.04.2026

За чистый город в ответе каждый

Горсовет Улан-Удэ вышел на общегородской субботник
A- A+
Текст: Макар Захаров
За чистый город в ответе каждый
«Номер один»

В Улан-Удэ подошел к концу традиционный весенний месячник чистоты. Одними из первых в борьбу с накопившимся за зиму мусором и прошлогодней листвой вступили депутаты Улан-Удэнского городского Совета. Ежегодная акция, давно ставшая доброй традицией, вновь объединила народных избранников, их помощников и сотрудников аппарата на уборке одной из знаковых городских территорий.

В этот раз вооружившись лопатами, граблями и вместительными мешками, депутатский корпус вышел в сквер имени А. С. Пушкина. Место выбрано не случайно – это популярная зона притяжения горожан, где всегда много растительности, а значит, и работы после долгой зимы.

Чисто там, где не сорят

Участники субботника отмечают отрадную тенденцию: с каждым годом город становится чище, а культура поведения жителей – выше. Заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов, орудуя граблями, подчеркнул, что в этом году сквер находится в значительно лучшем состоянии, чем обычно.

«Здесь как никогда мало мусора, – отметил он. – В моем детстве висела правильная табличка: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». По сегодняшнему дню можно сказать, что наши граждане стали значительно меньше кидать мусора мимо урн. Огромное за это спасибо».



Особых слов благодарности от депутатов удостоились сотрудники Комбината по благоустройству, которые привели в идеальный порядок памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Скамейки в сквере теперь без единого пятна, а бронзовый классик встречает прохожих идеально чистым.

Молодежь подхватывает традиции

Субботник в сквере – лишь часть большой работы. Депутаты трудятся не только в центре, но и на своих округах. Владимир Ильин, представляющий интересы жителей частного сектора, рассказал, что главными помощниками в уборке отдаленных районов становятся местные ТОСы.

«У нас раньше люди неохотно убирались, а сейчас нормально к этому подходят, занимаются прилегающей территорией. Хочешь жить в чистоте – начни с себя. Особенно радует, что на субботники сейчас активно выходит молодежь», – рассказал Владимир Ильин.



Депутат также напомнил о важном нововведении, которое облегчает жизнь горожанам во время месячника: для бесплатного вывоза собранного мусора на полигон твердых бытовых отходов выделяются специальные талоны, а в ближайшее воскресенье будет организован свободный проезд.

Весна обнажает проблемы

Депутат Саян Холхоев, который традиционно организует субботники в зоне отдыха у Байдонова ключа, обратил внимание на специфику весеннего мусора.

«Характер отходов меняется: крупногабаритного мусора стало значительно меньше, – констатирует он. – В основном это окурки, жвачки и прочее, что для людского глаза особо не видно. Хотя сейчас практически везде урны стоят, и курящие люди все-таки зачастую выбрасывают окурки в них».



Саян Холхоев посетовал, что чаще всего на уборку выходят одни и те же активисты, и пожелал, чтобы каждый житель города находил время внести личный вклад в чистоту.

Народный выбор

Общее настроение депутатского корпуса выразил Анатолий Белоусов, напомнив известный со времен ленинских субботников тезис о коллективном труде на общее благо. «Город Улан-Удэ – наш общий дом, и каждый должен вносить свой посильный вклад в его развитие и благоустройство, причем не только в ходе больших мероприятий, но и в обычные дни», – убеждены в Горсовете.



Чтобы охватить заботой как можно больше мест, депутаты решили обратиться к горожанам. Горсовет объявил о старте акции: жители могут предложить территории, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в депутатском десанте. Проголосовать за объект или оставить заявку можно в комментариях под тематическим постом в официальной группе Улан-Удэнского городского Совета в «ВКонтакте». Объект, набравший наибольшее количество откликов, депутаты приведут в порядок уже этой осенью.

Как показало время, советская эпоха ушла, но добрая традиция субботников, объединяющая людей труда, жива и будет жить. Тем более что впереди город ждет подготовка к большому празднику, и чистые улицы должны стать достойным подарком к грядущему юбилею Победы.

Теги
горсовет улан-удэ депутаты субботник

Читайте также
Отделение ДОСААФ в Бурятии 14 лет арендовало машины у жены своего председателя
Договоры на 4 автомобиля заключили ещё в 2012 и 2022 годах, но суд не нашёл в этом нарушения закона
25.04.2026 в 12:59
Житель Бурятии безуспешно пытался через суд оспорить кредит на миллион рублей
Деньги по его телефону оформила дочь - под влиянием телефонных мошенников, но банк посчитал сделку законной
25.04.2026 в 12:53
Лицею №27 в Улан-Удэ дали ещё полгода на установку датчиков разбития окон
Прокуратура требовала исполнить решение по антитеррористической защите, но суд пошёл навстречу школе
25.04.2026 в 12:39
В Улан-Удэ заменят почти километр теплосетей на улице Трактовая
Капремонт также идёт на Акмолинской и Бограда в рамках федеральной программы
25.04.2026 в 12:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru