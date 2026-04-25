Происшествия 25.04.2026 в 19:04
В центре Улан-Удэ водитель сбил 73-летнюю уборщицу, женщина готовится к нескольким операциям
Пенсионерка работала на прибордюрной части, на пустой дороге автомобиль резко повернул в её сторону и не сбавил скорость
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня утром на улице Куйбышева в Улан-Удэ под колёса легковушки попала 73-летняя сотрудница комбината по благоустройству. Женщина работала на дороге — убирала прибордюрную часть. По предварительным данным, на пустой дороге водитель резко повернул в её сторону и сбил, не снижая скорости. ДТП произошло в 7:16.
Пострадавшую доставили в БСМП. У неё диагностировали два перелома, женщине предстоит несколько операций. Водитель после аварии остановился.
Директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев заявил, что предприятие окажет семье пострадавшей коллеги всю необходимую помощь. Он также обратился к водителям с просьбой быть внимательнее и помнить, что на дороге могут работать люди.
ГИБДД проводит расследование.
Фото: скриншот
