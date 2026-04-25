Происшествия 25.04.2026 в 19:04

В центре Улан-Удэ водитель сбил 73-летнюю уборщицу, женщина готовится к нескольким операциям

Пенсионерка работала на прибордюрной части, на пустой дороге автомобиль резко повернул в её сторону и не сбавил скорость
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня утром на улице Куйбышева в Улан-Удэ под колёса легковушки попала 73-летняя сотрудница комбината по благоустройству. Женщина работала на дороге — убирала прибордюрную часть. По предварительным данным, на пустой дороге водитель резко повернул в её сторону и сбил, не снижая скорости. ДТП произошло в 7:16.

Пострадавшую доставили в БСМП. У неё диагностировали два перелома, женщине предстоит несколько операций. Водитель после аварии остановился.

Директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев заявил, что предприятие окажет семье пострадавшей коллеги всю необходимую помощь. Он также обратился к водителям с просьбой быть внимательнее и помнить, что на дороге могут работать люди.

ГИБДД проводит расследование.

Фото: скриншот

В Иркутской области начали уголовно преследовать директоров, задерживающих выплату зарплат
Директор пострадавшей в кризис лесопромышленной компании вовремя не выдал деньги 200 работникам
25.04.2026 в 15:48
На кладбище в Улан-Удэ загорелись кучи мусора - огонь тушили подразделения МЧС
Сотрудники «Специализированной службы» заметили дым во время объезда и сразу вызвали пожарных
25.04.2026 в 15:44
Экс-полицейскому из Улан-Удэ не пересчитали срок в СИЗО по «льготной» схеме
Бывший сотрудник МВД, осуждённый за взятки на 9 лет, пытался добиться зачёта «полтора дня за один», но суд не разрешил
25.04.2026 в 12:45
В Тарбагатайском районе мужчина получил 9 лет строгого режима за убийство пасынка
Суд не поверил в аффект: осужденный нанёс жертве 12 ножевых ранений в грудь и спину
25.04.2026 в 12:35
