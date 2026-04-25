В центре Улан-Удэ водитель сбил 73-летнюю уборщицу, женщина готовится к нескольким операциям

Сегодня утром на улице Куйбышева в Улан-Удэ под колёса легковушки попала 73-летняя сотрудница комбината по благоустройству. Женщина работала на дороге — убирала прибордюрную часть. По предварительным данным, на пустой дороге водитель резко повернул в её сторону и сбил, не снижая скорости. ДТП произошло в 7:16.Пострадавшую доставили в БСМП. У неё диагностировали два перелома, женщине предстоит несколько операций. Водитель после аварии остановился.Директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев заявил, что предприятие окажет семье пострадавшей коллеги всю необходимую помощь. Он также обратился к водителям с просьбой быть внимательнее и помнить, что на дороге могут работать люди.ГИБДД проводит расследование.Фото: скриншот