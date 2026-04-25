Общество 25.04.2026 в 12:53

Житель Бурятии безуспешно пытался через суд оспорить кредит на миллион рублей

Деньги по его телефону оформила дочь - под влиянием телефонных мошенников, но банк посчитал сделку законной
Текст: Станислав Сергеев
Житель Северобайкальска проиграл суд Сбербанку, пытаясь признать недействительными кредит на миллион рублей и кредитную карту на 230 тысяч, которые по его телефону оформила 19-летняя дочь под влиянием мошенников. Верховный суд Бурятии оставил в силе отказ в удовлетворении иска.

27 июня 2025 года девушке позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и заявили, что на её родителей пытаются оформить 12 кредитов. Чтобы спасти деньги, дочери под диктовку нужно было оформить займы на отца и перевести средства на «безопасный счёт».

Девушка взяла телефон отца (пин-код знала, потому что помогала ему с операциями), сменила пароль в Сбербанк Онлайн, оформила кредит и карту, а деньги перевела мошенникам.

Мужчина обратился в суд: договоры он не заключал, воли на это не давал, банк не проявил должной осмотрительности. Однако суд встал на сторону банка: кредитный договор считается заключённым, если он подписан простой электронной подписью - правильным введением кода-пароля, отправленного на номер телефона истца. Для банка неважно, кто именно ввёл код, главное - что код введён с зарегистрированного номера.

При этом истец нарушил условия договора банковского обслуживания: не обеспечил безопасное хранение средств доступа к телефону и приложению. Все действия - от входа в личный кабинет до подписания документов - происходили с его телефона с использованием его идентификационных данных.

Мужчина обязан выплачивать кредиты, но не лишён права взыскать убытки с виновных лиц в рамках уголовного дела, которое до сих пор расследуется.

Фото: «Номер один»

