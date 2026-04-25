Общество 25.04.2026 в 12:59

Отделение ДОСААФ в Бурятии 14 лет арендовало машины у жены своего председателя

Договоры на 4 автомобиля заключили ещё в 2012 и 2022 годах, но суд не нашёл в этом нарушения закона
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии отказал местному отделению ДОСААФ в признании недействительными договоров аренды четырёх автомобилей, которые организация на протяжении 14 лет брала у жены своего председателя.

Всё началось в 2012 году. Председатель отделения Габитов заключил со своей супругой Габитовой два договора аренды легковых автомобилей - по 3 тысячи рублей в месяц за каждую машину. В 2016 году арендную плату подняли до 10 тысяч рублей. В 2022 году добавили ещё два договора - уже по 20 тысяч, а в 2023-м ставку снова повысили, до 35 тысяч.

В 2025 году организация подала в суд: заявила, что сделки совершены с нарушением устава и в ущерб интересам ДОСААФ, поскольку Габитов не имел права заключать долгосрочные договоры без письменного согласования с региональным руководством. Кроме того, отметили, что председатель действовал в интересах своей жены - заместителя председателя отделения.

Суды обеих инстанций встали на сторону ответчика. Причины такие: арендная плата по каждому отдельному договору не превышала 500 тысяч рублей, поэтому согласование с вышестоящим отделением не требовалось. Устав вообще не предусматривает подсчёта суммарных выплат за всё время действия договора.

Главное - использование арендованных машин было экономически оправдано. В 2011 году, когда Габитов возглавил отделение, собственных исправных автомобилей для обучения курсантов у организации не было. Имевшиеся две «Волги» и одна «Нива» либо требовали капремонта, либо подлежали списанию. Благодаря аренде машин у жены отделение смогло проводить занятия, получать доход, платить зарплаты и гасить долги по налогам. Фактического ущерба организации, по мнению суда, нанесено не было. То, что договоры заключены между супругами, само по себе не делает их незаконными.

Фото: «Номер один»
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
