Происшествия 25.04.2026 в 12:45

Экс-полицейскому из Улан-Удэ не пересчитали срок в СИЗО по «льготной» схеме

Бывший сотрудник МВД, осуждённый за взятки на 9 лет, пытался добиться зачёта «полтора дня за один», но суд не разрешил
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Экс-полицейскому из Улан-Удэ не пересчитали срок в СИЗО по «льготной» схеме
Бывший сотрудник полиции, осуждённый за получение взяток, проиграл апелляцию в Верховном суде Бурятии. Он пытался добиться более выгодного пересчёта срока содержания под стражей - один день за полтора, но суд оставил постановление районного суда без изменения.

В октябре 2024 года Железнодорожный районный суд приговорил его к 7 годам и 10 месяцам колонии общего режима по семи эпизодам получения взяток (ч.3 ст.290 УК РФ). При зачёте срока в СИЗО ему применили льготный коэффициент - один день за полтора, поскольку он находился под стражей с марта 2023 года до вступления приговора в силу (19 декабря 2024 года).

В декабре 2024 года полицейского осудили ещё по одному эпизоду взяточничества. По совокупности преступлений суд сложил наказания и назначил окончательно 9 лет колонии общего режима со штрафом в 1,7 миллиона рублей и лишением права работать в правоохранительных органах на 5 лет.

При зачёте срока по второму делу районный суд учёл наказание, уже отбытое по первому приговору, но без повторного применения «полуторного» коэффициента. Полицейский посчитал это ухудшением его положения и обжаловал.

Суд апелляционной инстанции разъяснил: мера пресечения по второму делу не избиралась, а с 19 по 27 декабря 2024 года осуждённый находился в СИЗО, отбывая наказание по первому приговору. Повторно применять льготный зачёт закон не позволяет. Решение районного суда признали законным. Жалобу отклонили.

Фото: «Номер один»

Теги
полицейский

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru