Экс-полицейскому из Улан-Удэ не пересчитали срок в СИЗО по «льготной» схеме

Бывший сотрудник полиции, осуждённый за получение взяток, проиграл апелляцию в Верховном суде Бурятии. Он пытался добиться более выгодного пересчёта срока содержания под стражей - один день за полтора, но суд оставил постановление районного суда без изменения.В октябре 2024 года Железнодорожный районный суд приговорил его к 7 годам и 10 месяцам колонии общего режима по семи эпизодам получения взяток (ч.3 ст.290 УК РФ). При зачёте срока в СИЗО ему применили льготный коэффициент - один день за полтора, поскольку он находился под стражей с марта 2023 года до вступления приговора в силу (19 декабря 2024 года).В декабре 2024 года полицейского осудили ещё по одному эпизоду взяточничества. По совокупности преступлений суд сложил наказания и назначил окончательно 9 лет колонии общего режима со штрафом в 1,7 миллиона рублей и лишением права работать в правоохранительных органах на 5 лет.При зачёте срока по второму делу районный суд учёл наказание, уже отбытое по первому приговору, но без повторного применения «полуторного» коэффициента. Полицейский посчитал это ухудшением его положения и обжаловал.Суд апелляционной инстанции разъяснил: мера пресечения по второму делу не избиралась, а с 19 по 27 декабря 2024 года осуждённый находился в СИЗО, отбывая наказание по первому приговору. Повторно применять льготный зачёт закон не позволяет. Решение районного суда признали законным. Жалобу отклонили.Фото: «Номер один»