Общество 09.03.2023 в 09:14

Болезни почек легче предупредить, чем лечить

9 марта во всем мире отмечается День Почки
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Болезни почек легче предупредить, чем лечить
По данным ВОЗ число людей с заболеваниями почек составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра ежегодно растет. В большинстве случаев речь идет о таком тяжелом заболевании, как хроническая болезнь почек (ХБП), которая часто приводит к летальному исходу.

Во время болезни происходит гибель или замещение соединительной тканью нефронов почек. Это приводит к необратимым нарушениям в работе почек. И они больше не могут выполнять свои функции по очищению крови и удалению излишнего количества воды, всасыванию электролитов.

Кто в группе риска

ХБП – понятие, объединяющее все сохраняющиеся в течение 3-х и более месяцев признаки снижения функции почек. Чаще всего болезнь развивается при наличии системных или нефрологических заболеваний, которые могут иметь вялотекущие симптомы или проявляются выраженной симптоматикой.

Спровоцировать развитие заболевания могут и такие факторы, как курение, регулярные нервные перенапряжения, аутоиммунные нарушения, наследственные заболевания. В группе риска люди, страдающие болезнями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, неврологическими заболеваниями или болезнями поджелудочной железы.

Тревожные симптомы

На первой стадии болезнь может никак себя не проявлять. На второй – человек может ощущать жажду, хроническую слабость, снижение дневного диуреза, отеки рук и ног, повышение давления.

Дорогое лечение

Если болезнь выявилась на поздней стадии, больному может помочь лишь заместительная почечная терапия – гемодиализ или пересадка почки. Это очень дорогостоящие мероприятия.

По данным ВОЗ расходы на диализ и трансплантацию составляют 2-3% от ежегодного бюджета здравоохранения в странах с высоким доходом, причем расходы эти идут на оказание медицинской помощи всего 0,3% населения этих стран.

Спасительная профилактика

Для снижения риска развития ХПБ нужно своевременно и правильно лечить все сопутствующие заболевания мочевыделительной системы и внутренних органов.

Предупредить заболевания почек легче, чем лечить, поэтому соблюдайте простые правила профилактики и регулярно проходите профилактические осмотры и диспансеризацию.

1. регулярно выпивайте не менее 1-1,5 литров чистой питьевой воды, это способствует промыванию почек;

2. раз в год сдавайте анализы крови и мочи, чтобы контролировать состояние почек;

3. ведите здоровый, подвижный образ жизни, чтобы не создавать застойные процессы в организме;

4. заботьтесь о сбалансированном питании, стараясь увеличить потребление овощей и фруктов;

5. отказывайтесь от вредных привычек;

6. контролируйте артериальное давление и массу тела.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ

Фото: pixabay.com
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