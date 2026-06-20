В Бурятии отпразднуют 200-летие Эгитуйского дацана

В селе Эгита Еравнинского района Бурятии с 24 по 25 июля будут праздновать 200-летний юбилей Эгитуйского дацана (0+). На мероприятие прибудут настоятели всех дацанов этнической Бурятии, регионов России, а также ламы из Монголии и Индии.

В этом буддийском храме находится мировая святыня – Зандан Жуу (Сандаловый Будда), единственная прижизненная статуя Будды Шакьямуни.

«Поклонение Зандан Жуу, по верованию буддистов, дарует долгую жизнь, удачу и устраняет последствия неблагоприятной кармы», - прокомментировали в администрации Еравнинского района.

В программе праздника:

торжественный молебен о благополучии и процветании;

научная конференция, конкурсы магтаалов, культурные и спортивные программы;

встреча паломников и мирян из разных районов республики и соседних регионов.

Возрастное ограничение 0+