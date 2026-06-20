В Бурятии БРК ввела ограничения на отпуск бензина

Вчера, 19 июня, зампред правительства Бурятии Евгений Коркин провел встречу с участием минтранса региона, операторов топливного рынка – компаний «Бурятнефтепродукт», «ННК-Байкалнефтепродукт», а также мелкооптовых поставщиков, в том числе авиатоплива.

В соцсетях стали появляться сообщения об ограничении отпуска топлива, и поступают соответствующие обращения от жителей. Представители топливных компаний заявили, что «в настоящее время запасы всех видов топлива в республике соответствуют нормативным показателям».

«Все автозаправочные станции региона в полном объеме обеспечены дизельным топливом, бензином марок АИ-92 и АИ-95. Вместе с тем некоторые мелкооптовые операторы вводят временные ограничения к порядку отпуска топлива», - прокомментировали в профильном министерстве.

Как сообщили в ОАО «Бурятнефтепродукт», отпуск топлива сейчас осуществляется исключительно в баки автомобилей.

По информации минтранса РБ, на сегодня, 20 июня, лишь один оператор – БРК – ввел ограничения к отпуску бензина – не более 30 литров в одно транспортное средство, ДТ – не более 50 литров. Представители компании объяснили это решение ограничениями на биржевых торгах для мелкого опта.

Подчеркивается, что в ООО «ННК-Байкалнефтепродукт» Роснефти ограничения не вводили.

В минтрансе РБ добавили: в Муйском районе также работают частные заправки, и нет Роснефти. Ежедневно мониторятся поставки топлива в Таксимо.

«Ситуация с топливообеспечением в республике находится на постоянном контроле. Мы ежедневно мониторим обстановку», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

Накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин пояснил, что на их АЗС ограничений практически нет. «Мы не приветствуем использование канистр, но баки заправляем в обычном режиме. Ажиотаж раздувать не нужно, все заправки на 100% готовы к работе. Некоторые поставщики снижают объемы, что создает дополнительные сложности, но на наших заправках мы гарантируем заправку всем потребителям», — сказал глава компании.

По мнению руководителя «Роснефти», о дефиците топлива говорить не приходится. По словам Игоря Сечина, «с учетом того, что нефтепродукты практически не направляются на экспорт, и все произведенное остается внутри страны, рынок нефтепродуктов остается стабильным сейчас и сохранит стабильность в среднесрочной перспективе».