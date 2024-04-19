Общество 19.04.2024 в 06:00

В Улан-Удэ могут снести три многоэтажки стоимостью 700 миллионов рублей

Брать ответственность за дома, не прошедшие сейсмическую экспертизу, никто не хочет
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ могут снести три многоэтажки стоимостью 700 миллионов рублей
«Номер один» уже знакомил читателей с «нехорошим домом» - одним из группы 12-этажных домов, построенных на улице Сахьяновой, 9, без малого десять лет назад. Этот дом строился с 2015 года и был практически готов к запуску, когда обанкротился застройщик - ООО «Универсал». Вот уже два года дом стоит на консервации без какого-либо движения и перспектив.

Нехороший дом

После того как обанкротился застройщик, обманутые дольщики хотели достроить здание самостоятельно, но без особого успеха. Когда люди собрали деньги и наняли новых строителей, началась мистика - на дом упал строительный кран. К тому же в здании выявились серьезные проблемы с сейсмостойкостью из-за плохого качества строительства, и ввод дома в эксплуатацию оказался под вопросом.

Дело в том, что фирма, затевая строительство объекта, остановилась на технологии «КУБ 2.5», новейшей на тот период.  Которая позволяет изготавливать деталь качественно, не подвергать строительные материалы перепадам температур на улице и возводить дом в любых погодных условиях. Система «КУБ 2.5» синтезирует лучшее из кирпичного, панельного и монолитного домостроения, нивелируя недостатки. Например, в отличие от панельных и кирпичных домов, технология «КУБ 2.5» предполагает свободную планировку, а простота изготовления конструкций и технология монтажа позволяют возводить здания довольно быстро. Несущий каркас здания состоит только из внутренних элементов (колонн, перекрытий и при необходимости связей или диафрагм).

В качестве наружных стен могут использоваться практически любые фасадные решения, что, по задумке проектировщиков, позволяет проектировать в «КУБе» современные, оригинальные здания.

Новое не значит хорошее

Однако проект, несмотря на высокотехнологичность, не прошел сейсмическую экспертизу, и уже на стадии строительства не нашлось эксперта, который бы поставил подпись в акте приемки.

Несколько лет назад, после того как стало ясно, что дольщики вложили свои деньги в бесперспективный проект, стройку передали сначала в региональный Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства, а затем и в федеральный. В 2022 году все дольщики получили из федерального бюджета средства на компенсацию их вложений.

После выплат стройка перешла на баланс федерального Фонда развития территорий.  

Инициатива наказуема

- От нас ничего уже не зависит. Региональный фонд завершает проекты достройки «замороженных» строительных объектов, защитив права всех пострадавших дольщиков, соответственно, к концу года он будет реорганизован, - сообщили в региональном Фонде поддержки прав дольщиков. - Что касается домов по улице Сахьяновой, то не исключен вариант сноса домов и строительства на этой площадке новых объектов.

Ситуация выглядит абсурдной. Стоимость 154 квартир в трех блоках дома на Сахьяновой за десять лет выросла в несколько раз, и сегодня она приближается к 800 млн рублей. Однако федералам проще снести объект, чем перестраивать.

- Никто не хочет брать на себя ответственность за состояние дома, построенного по данной технологии, ставить свою подпись и поручаться за него по сейсмостойкости. Если что случится, то придется отвечать в уголовном порядке, а кто в связи с рисками захочет проявлять инициативу? Никому в Москве это не нужно, - говорит экономист Алексей Кушнер.

В этом и заключается проблема. Будь этот дом передан частной структуре, она бы рискнула, вложила средства в укрепление объекта и продала бы квартиры, думается, с выгодой. Но поскольку объект передан федеральным чиновникам, никакой выгоды для достройки объекта нет. Проще списать и снести. Нет объекта - нет проблемы.

Фото: «Номер один»
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