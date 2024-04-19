В Улан-Удэ с «детсадовских» мошенниц взыскали 1,5 млн рублей

Судебные приставы взыскали с трех жительниц Улан-Удэ, осужденных в 2023 году за мошенничество в особо крупном размере, сумму причиненного ущерба. Она составила 1,58 миллиона рублей.Как рассказали в Службе судебных приставов Бурятии, женщины, работавшие в детском саду, обманным путем похитили средства субсидии, выделенной на создание дополнительных мест для детей. Для этого на мужа одной из злоумышленниц было оформлено ИП. Действуя от его имени, они закупали средства обучения и воспитания, которые поставлялись в детский сад по завышенной стоимости.Суд, изучив материалы дела, вынес обвинительный приговор, а также постановил взыскать с подсудимых причиненный преступлением ущерб в солидарном порядке.«В отношении женщин возбудили исполнительные производства, в рамках которых приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должниц, а также приняли меры ограничительного характера. В результате этих действий сумма ущерба была полностью взыскана», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»