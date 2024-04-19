Общество 19.04.2024 в 14:19

Федеральную трассу «Байкал» защитят слоями износа

Работы проведут на шести участках общей протяженностью порядка 60 км
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Текст: Андрей Константинов
Федеральную трассу «Байкал» защитят слоями износа
В этом году подрядные организации ФКУ «Южный Байкал» заменит асфальтобетонное покрытие на федеральной трассе «Байкал». Как сообщили в учреждении, работы проведут на шести участках в Слюдянском районе Иркутской области, Кабанском и Мухоршибирском районах Бурятии.

Так, в Слюдянском районе заменят покрытие на участках с 134 по 142 км в районе поселка Утулик и с 151 по 159 км в районе поселка Солзан, а также с 163 по 166 км в районе поселка Мурино. В Кабанском районе Бурятии заменят покрытие на участках с 234 по 243 км в районе поселка Танхой, а также с 291 по 318 км между Мантурихой и Байкальским прибоем. В Мухоршибирском районе – с 551 по 555 км в районе села Мухоршибирь.

«В настоящее время на данных участках дороги наблюдаются трещины, выбоины и колейность. В рамках предстоящих работ специалисты выполнят выравнивающее фрезерование изношенного покрытия, осуществят устройство выравнивающего слоя дороги, а также уложат новые слои износа из асфальтобетонной смеси. Применение такой технологии позволит обеспечить износостойкость дорожного покрытия, восстановить его ровность, а также повысит коэффициент сцепления колес автомобильного транспорта», - рассказали в «Южном Байкале».   

Кроме того, дорожники обустроят обочины из щебеночно-песчаной смеси и обеспечат водоотвод с проезжей части. В рамках повышения уровня безопасности движения специалисты нанесут дорожную разметку.

Предварительно с 22 апреля, при установлении благоприятных погодных условий, подрядные организации уже начнут работы на двух участках – в Слюдянском районе Иркутской области с 134 км по 142 км в районе п. Утулик и в Кабанском районе Бурятии с 291 км по 318 км.

В настоящее время на этих участках проводятся подготовительные работы. Специалисты готовят материалы и дорожную технику. Для обеспечения безопасного движения устанавливаются временные дорожные знаки и информационные щиты, согласовываются временные схемы организации проезда.

По контрактам работы должны завершить в октябре этого года. Но не исключено, что будет опережение графика.

Фото: «Номер один»
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ремонт дороги

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