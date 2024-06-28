Общество 28.06.2024 в 09:00

ИНН для ребенка

Где и как получить?
A- A+
Текст: Номер один
ИНН для ребенка
Pixabay

Вопрос: «Как оформить ИНН для ребенка?» 

Лариса Н., г. Улан-Удэ

ИНН - это номер из 12 цифр, по которому налоговая идентифицирует налогоплательщика. По этому номеру производятся начисления и зачисляются платежи. ИНН есть у каждого гражданина, даже у детей. Он пригодится для получения вычетов, зачислении в школу или садик, оформлении недвижимости.

 Новорожденному ребенку ИНН присваивается автоматически на основании сведений из загса. В течение жизни ИНН не меняется. Присвоенный номер приходит в личный кабинет на Госуслугах. Если ИНН не появился, можно получить его онлайн.

Документы:

- паспорт родителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ о гражданстве;

- регистрация по месту жительства.

Дети с 14 лет получают ИНН с паспортом и отметкой о регистрации по месту жительства.

Бумажное свидетельство о присвоении ИНН сейчас нигде не требуется. Достаточно знать номер. Если он уже присвоен, можно просто проверить и указывать его при необходимости.

 

 

Теги
справбюро

Все новости

Пограничники Бурятии выловили крупную партию трепанга
28.06.2024 в 09:11
ИНН для ребенка
28.06.2024 в 09:00
Жители Бурятии нашли способ заработать на банках
28.06.2024 в 06:00
В Бурятии приняли антиалкогольный закон
27.06.2024 в 23:08
В Улан-Удэ нашли убежавшую от мамы девочку
27.06.2024 в 17:56
В Улан-Удэ высадили все цветы
27.06.2024 в 17:48
В Бурятии будут отмечать День профсоюзов
27.06.2024 в 17:43
90 выпускникам в Улан-Удэ вручили сегодня дипломы колледжа искусств
27.06.2024 в 17:27
Почти сто семей центральной части Улан-Удэ получили новые квартиры
27.06.2024 в 17:19
Из бутика в Улан-Удэ украли национальные бурятские платья
27.06.2024 в 16:56
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Жители Бурятии нашли способ заработать на банках
Это позволяют сделать высокие ставки по депозитам
28.06.2024 в 06:00
В Бурятии приняли антиалкогольный закон

Он вступит в силу с 1 марта 2025 года

27.06.2024 в 23:08
В Улан-Удэ высадили все цветы
Все общественные места в городе украшены петуниями, ирисами и луговиками
27.06.2024 в 17:48
В Бурятии будут отмечать День профсоюзов
В республиканские профсоюзы входят свыше 93 тысяч работников
27.06.2024 в 17:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru