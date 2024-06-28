Вопрос: «Как оформить ИНН для ребенка?»

Лариса Н., г. Улан-Удэ

ИНН - это номер из 12 цифр, по которому налоговая идентифицирует налогоплательщика. По этому номеру производятся начисления и зачисляются платежи. ИНН есть у каждого гражданина, даже у детей. Он пригодится для получения вычетов, зачислении в школу или садик, оформлении недвижимости.

Новорожденному ребенку ИНН присваивается автоматически на основании сведений из загса. В течение жизни ИНН не меняется. Присвоенный номер приходит в личный кабинет на Госуслугах. Если ИНН не появился, можно получить его онлайн.

Документы:

- паспорт родителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ о гражданстве;

- регистрация по месту жительства.

Дети с 14 лет получают ИНН с паспортом и отметкой о регистрации по месту жительства.

Бумажное свидетельство о присвоении ИНН сейчас нигде не требуется. Достаточно знать номер. Если он уже присвоен, можно просто проверить и указывать его при необходимости.