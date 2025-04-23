ПДД для скутеров и мопедов в 2025 годy

Вопрос: «Какие правила дорожного движения необходимо соблюдать при управлении скутером?»

Дарима Гурожаповна С.

В рамках правил дорожного движения понятие мопед включает в себя и понятие скутер, т.е. ПДД для скутеров в 2025 году аналогичны правилам для мопедов.

Напомним, «мопед» - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики. К мопедам относятся только скутеры, объем двигателя которых не превышает 50 куб. см., а максимальная скорость не превышает 50 км/ч. Если скутер имеет больший объем двигателя или может развивать большую скорость, то он является мотоциклом.

В настоящее время минимальный возраст для управления скутером ПДД не регламентируется. Однако для управления мопедом необходимо водительское удостоверение любой категории, которое можно получить только, начиная с 16-летнего возраста. Так что на скутер можно садиться только с 16 лет.

Пункт 2.1.1 правил дорожного движения обязывает водителя скутера иметь при себе водительское удостоверение. Водитель должен иметь для скутера права категории М либо любой другой категории. При этом в удостоверении не должно быть особой отметки ML.

В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Мопеды и скутеры чрезвычайно редко оборудуются специальными дневными ходовыми огнями. Вместо них водитель должен использовать ближний свет фар. Включить фару водитель должен сразу же после того, как он занял свое место на сиденье и хорошенько схватился за руль.

Что запрещено водителям скутеров?

- управлять, не держась за руль хотя бы одной рукой;

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах);

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);

- пересекать дорогу по пешеходным переходам.