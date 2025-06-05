Общество 05.06.2025 в 14:20

В Бурятии у уволенного замминистра хотят отобрать прибыль от торговли юанями

Речь идет о четверти миллиона рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у уволенного замминистра хотят отобрать прибыль от торговли юанями
Фото: freepik.com
Прокуратура Бурятии продолжает «наседать» на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Булата Цыренжапова. Ранее надзорное ведомство добилось, чтобы чиновника уволили в связи с утратой доверия. Теперь прокуратура через суд хочет взыскать с него прибыль, полученную на продаже юаней.

Напомним, по данным прокуратуры, чиновник предоставил недостоверные сведения об имеющихся у него и его супруги объектах недвижимости и банковских счетах. Кроме того, он занимался предпринимательской деятельностью, что запрещено законом.

После представления прокуратуры Булата Цыренжапова уволили в связи с утратой доверия. Однако чиновник с этим не согласился, пошел в суд и выиграл дело в первой инстанции. После этого его восстановили на работе, и он уволился уже по собственному желанию. Однако Верховный суд Бурятии отменил решение райсуда, признав первое увольнение Цыренжапова законным. Тогда заместителя министра снова уволили все с той же формулировкой – в связи с утратой доверия.

На суде вскрылись некоторые подробности претензий к чиновнику. Оказалось, что он открыл на свое имя две банковские карты, которые отдал сыну, проживающему в Китае. Тот с их помощью проводил финансовые операции по купле-продаже юаней, что принесло ему прибыль в размере 226 тыс. рублей. Эти деньги прокуратура и посчитала доходом Булата Цыренжапова от предпринимательской деятельности, потребовав вернуть их в пользу государства. В суд был подан соответствующий иск.

Как сообщили сегодня в прокуратуре, рассмотрев материалы дела, Железнодорожный райсуда Улан-Удэ иск удовлетворил. 

«Решением суда денежные средства, полученные Булатом Цыренжаповым от предпринимательской деятельности по продаже иностранной валюты в размере 226 тыс. рублей, взысканы в пользу Российской Федерации», - сообщают надзорщики.

Пока решение суда еще не вступило в законную силу. Вероятно, оно будет обжаловано.
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