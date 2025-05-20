Политика и власть 20.05.2025 в 11:46
В Бурятии снова уволили уже дважды уволенного заместителя министра
Правда, на этот раз с другой формулировкой
Текст: Андрей Константинов
Первого заместителя министра сельского хозяйства Бурятии Булата Цыренжапова уволили в третий раз – теперь снова в связи с утратой доверия. Постановление об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Предыдущее постановление – об увольнении Булата Цыренжапова по собственному желанию – отменено.
Напомним, эпопея с увольнением высокопоставленного чиновника длиться уже несколько месяцев. Первый раз глава уволил его еще в ноябре прошлого года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Этому предшествовала проверка прокуратуры, которая выяснила, что первый заместитель министра недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы. Однако уволенный чиновник с таким решением не согласился, пошел в суд и выиграл его. По некоторым данным, суд принял такое решение, усмотрев в ходе увольнения Булата Цыренжапова процедурные нарушения.
Восстановившись на работе, первый заместитель министра подал заявление на увольнение уже по собственной инициативе. Глава Бурятии его удовлетворил, издав соответствующее постановление 26 февраля 2025 года.
С чем связано издание нового документа, отменяющего постановление от 26 февраля и вновь увольняющее чиновника в связи с утратой доверия, в правительстве не комментировали. Будет ли Булат Цыренжапов снова обжаловать формулировку своего увольнения, пока не известно.
Булат Цыренжапов был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в сентябре 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.
Напомним, эпопея с увольнением высокопоставленного чиновника длиться уже несколько месяцев. Первый раз глава уволил его еще в ноябре прошлого года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Этому предшествовала проверка прокуратуры, которая выяснила, что первый заместитель министра недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы. Однако уволенный чиновник с таким решением не согласился, пошел в суд и выиграл его. По некоторым данным, суд принял такое решение, усмотрев в ходе увольнения Булата Цыренжапова процедурные нарушения.
Восстановившись на работе, первый заместитель министра подал заявление на увольнение уже по собственной инициативе. Глава Бурятии его удовлетворил, издав соответствующее постановление 26 февраля 2025 года.
С чем связано издание нового документа, отменяющего постановление от 26 февраля и вновь увольняющее чиновника в связи с утратой доверия, в правительстве не комментировали. Будет ли Булат Цыренжапов снова обжаловать формулировку своего увольнения, пока не известно.
Булат Цыренжапов был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в сентябре 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.
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