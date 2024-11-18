Политика и власть 18.11.2024 в 17:13

Первый замглавы Минсельхоза Бурятии утратил доверие

Чиновника уволили за недостоверные сведения в декларациях
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Текст: Андрей Константинов
Первый замглавы Минсельхоза Бурятии утратил доверие
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии в связи с утратой доверия уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Булат Цыренжапов. Как сообщили в республиканской прокуратуре, чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы.

После выявления данного факта прокуратура внесла главе Бурятии представление.

«По итогам проведенной служебной проверки к данному должностному лицу применена мера юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия», - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, Булат Цыренжапов был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в сентябре 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.

Как уже сообщал «Номер один», сам глава Минсельхоза Бурятии сейчас находится в отпуске, из которого на прежнее место работы уже не вернется. Его пост займет недавно назначенный заместитель министра Амгалан Дармаев.
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