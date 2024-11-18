Политика и власть 18.11.2024 в 17:13
Первый замглавы Минсельхоза Бурятии утратил доверие
Чиновника уволили за недостоверные сведения в декларациях
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в связи с утратой доверия уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Булат Цыренжапов. Как сообщили в республиканской прокуратуре, чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы.
После выявления данного факта прокуратура внесла главе Бурятии представление.
«По итогам проведенной служебной проверки к данному должностному лицу применена мера юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, Булат Цыренжапов был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в сентябре 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.
Как уже сообщал «Номер один», сам глава Минсельхоза Бурятии сейчас находится в отпуске, из которого на прежнее место работы уже не вернется. Его пост займет недавно назначенный заместитель министра Амгалан Дармаев.
После выявления данного факта прокуратура внесла главе Бурятии представление.
«По итогам проведенной служебной проверки к данному должностному лицу применена мера юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, Булат Цыренжапов был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в сентябре 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.
Как уже сообщал «Номер один», сам глава Минсельхоза Бурятии сейчас находится в отпуске, из которого на прежнее место работы уже не вернется. Его пост займет недавно назначенный заместитель министра Амгалан Дармаев.
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