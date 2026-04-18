Дашибал Мункожаргалов: «Сила Бурятии в единстве»

Форум, который прошел в Улан-Удэ, привлек множество участников из разных частей Бурятии. Собравшиеся рассмотрели итоги развития республики за пять лет, высказались о достижениях и проблемах, обсудили предложения, которые призваны помочь дальнейшему развитию республики.

Среди участников форума был участник спецоперации, Герой России, кавалер трех орденов Мужества, подполковник, участник Президентской программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов.

Появление военного на сцене в универсальном зале ФСК, где проходил форум, зал встретил аплодисментами.

«Для меня большая честь сегодня выступить перед вами. Я сейчас много езжу по районам, встречаюсь с гражданами. Общаемся на разные темы», - сказал Дашибал Мункожаргалов.

Он отметил, что сейчас мы живем в очень непростое время, идет специальная военная операция, но все равно продолжают строиться новые школы, детские сады, дома культуры, ремонтируются дороги.

«Не стоим на месте и люди видят результаты, верят, что работы будут продолжаться», - отметил он, одновременно заметив, что нерешенных проблем еще много.

Развитие Бурятии Дашибал Мункожаргалов назвал общей задачей.

«Чтобы наши дети оставались здесь, создавали семьи, строили дома, растили своих детей. Для этого у нас есть огромный потенциал, есть все ресурсы. А самое главное есть люди, которые готовы работать на результат», - выступил военный.

Говоря об СВО, он сказал, что по себе знает, прекрасно понимает, как воюют воины из Бурятии.

«У нас больше всех Героев России. В нашем регионе. Это о многом говорит. Я хочу искренне поблагодарить, сказать огромное человеческое спасибо правительству Республики Бурятия, всем нашим волонтерам, активистам республики за помощь нашим бойцам на специальной военной операции. Я вижу прекрасно, как наша Бурятия объединилась перед общей целью поддержать бойцов, сделать все возможное, чтобы наши воины вернулись домой живыми и здоровыми. Но расслабляться нельзя, враг у нас не дремлет и впереди у нас очень много задач», - предупредил Дашибал Мункожаргалов.

Он убежден, что настоящий патриотизм «просыпается» не от лозунгов в Интернете или от ура-патриотов, которые кричат много лишнего. Это зависит от того, как люди работают, как относятся к соседям, как воспитывают детей... Ведь помимо боевых действий, идущих в зоне СВО, есть экономическая война с множеством санкций, есть информационная война.

«В информационной войне цель - сознание, убеждения нашего населения. Приоритетной целью является именно наша молодежь, дети. Я хочу всех призвать, чтобы активно работали в этом направлении - воспитание наших детей», - обратился он.

Дашибал Мункожаргалов напомнил, что является участником федеральной программы «Время героев», созданной по инициативе президента страны.

«Все участники программы - это истинные патриоты, которые показали свои лучшие качества в бою и не раз доказали свою верность Родине. Многие мои друзья уже занимают руководящие должности в своих регионах, в Администрации президента, а также в федеральных органах исполнительной власти. Мы по себе знаем какие проблемы у наших бойцов в зоне СВО, а также их семей», - сказал он, подчеркнув, что многие проблемы решены.

Среди мероприятий, в которых в последнее время принял участие Герой России, был республиканский бизнес-форум «Сделано в Бурятии». Он прошел совсем недавно в ФСК. Дашибал Мункожаргалов выразил надежду, что в условиях, когда экономика Бурятии сталкивается с определенными вызовами, органы власти и предприниматели услышали друг друга.

Заглядывая в будущее, он сказал, что спецоперация рано или поздно закончится и бойцы вернутся. «Мы должны им предоставить достойную работу», - поделился мыслями Дашибал Мункожаргалов.

В своем выступлении он указал на то, что многие проблемы можно решить только на федеральном уровне. В связи с этим он объявил, что принял важное для себя решение.

«Выдвинулся кандидатом на предварительное голосование партии «Единая Россия» для участия на выборах в Государственную Думу. Я очень надеюсь внести свой вклад в развитие и процветание нашей республики. Я верю, что Бурятия станет лучше благодаря всем вам. Сила Бурятии в единстве. Спасибо!», - завершил Дашибал Мункожаргалов

Эти его слова зал также встретил аплодисментами.