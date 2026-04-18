Семь лет за решеткой

Девушка была не только учителем истории и обществознания, но и социальным педагогом. В роли социального педагога она оформляла документы, искала колледжи, которые согласятся взять ученика. Зарплата была небольшая, а отдача - запредельная.





— Подошла к зеркалу и подумала: «Почему я должна прятать красоту в черно-серые цвета? Почему нельзя сделать фиолетовую стрелку или желтые веки?». Оказалось, можно. Просто мало кто умеет, - вспоминает наша собеседница о своем решении профессионально освоить визаж.





- Уже в девятом классе я знала, что буду учителем истории. Мой учитель Марина Юрьевна Тушемилова привила любовь к предмету. Она именно рассказывала. Не сухо зачитывала даты, а рассказывала историю. Однажды я поймала себя на мысли: хочу зажечь в других тот же огонь, который она зажгла во мне. Всегда любила историю, особенно России. С восхищением читала и слушала, как наша страна справлялась со всеми трудностями. Поэтому целенаправленно поступила в БГУ и решила идти работать в школу. Но для меня стало большой проблемой устроиться. Сложно найти работу без опыта, - делится Елена. - В школах есть дефицит учителей, причем очень большой, но историков достаточно, редко когда встретишь вакансию.





Обычно истории школьных учителей полны клише: строгая прическа, костюм нейтрального цвета, мел и зачастую усталый взгляд. Но есть педагоги, которые ломают эти стереотипы. 35-летняя учитель истории и обществознания Елена Пронькина рассказала, как работала с осужденными несовершеннолетними, помешали ли ей татуировки в работе учителем и зачем ей нужен яркий макияж.Представьте себе: утро понедельника. Елена стоит у доски и объясняет 14-летним подросткам причины революции 1917 года. А вечером того же дня она открывает чемоданчик с 50 оттенками теней и рисует на лицах девушек настоящую феерию: с перламутром, стрелками и цветными блоками.Но прежде чем прийти к этому балансу, ей пришлось набраться опыта с трудными детьми в колонии для несовершеннолетних.Семь лет. Именно столько Елена Пронькина отдала работе в специальной общеобразовательной школе закрытого типа в улусе Шулута Заиграевского района.- Когда туда пришла, мне было 24 года. Страха не было, лишь азарт. В 2013 году я окончила исторический факультет БГУ, настало время устраиваться на работу. Однако без опыта меня никуда не брали. А еще всех смущали мои татуировки. К сожалению, многие люди, как и раньше, живут стереотипами и считают татуаж чем-то неприемлемым. Так я и попала в школу закрытого типа. Там на мои тату никто не смотрел, - начинает свой рассказ Елена.Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого типа в улусе Шулута — это учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Она обеспечивает обучение, воспитание и социальную реабилитацию подростков (в возрасте от 11 до 18 лет), совершивших общественно опасные деяния, по решению суда. Соответственно, там обучаются подростки, не достигшие возраста уголовной ответственности или освобожденные от нее, но требующие изоляции и специализированной коррекции поведения. С такими детьми и работала выпускница вуза.В ее обязанности входило все и сразу: учитель истории, социальный педагог и, по совести, психолог. Ее ученики — подростки, совершившие кражи, грабежи и более тяжкие преступления.- Конечно, дети были разные – воры, убийцы, кого только не было. За семь лет насмотрелась на многое. Но подход к ним нашла сразу. Это обычные дети, просто находятся в условиях закрытого типа. Обычно подростки проводили там от шести месяцев до трех лет. Помню, как с коллегами боролись за то, чтобы у детей в аттестатах не было записи о том, что у них девиантное поведение. Из-за этого их никуда не хотели брать на учебу. И вот примерно пять лет назад эту отметку делать перестали. Дети получают обычный аттестат и могут спокойно идти учиться дальше, - вспоминает непростые будни наша героиня.По словам Елены, максимум в школе закрытого типа одновременно обучалось 15 человек. Сейчас там находится всего один подросток.Елена признается: там она научилась главному — не делить людей на «ангелов» и «монстров».- Было радостно, когда видела результаты. У нас снизились рецидивы, случаи, когда подростки второй раз попадали в эту школу - с 70% до 40%. Потом, когда решила уволиться оттуда, меня много куда звали после такой работы. И внимания на мои тату уже никто не обращал. В итоге я устроилась в школу № 43 в мкр. Стеклозавод, которую когда-то сама окончила, - улыбается Елена.На новой работе поначалу тоже пришлось непросто. Елене дали классное руководство над одним из шестых классов. Коллеги-учителя не особо жаловали этот класс, он считался «сложным»: плохая успеваемость, проблемы с дисциплиной.Но Елене после семи лет, проведенных с юными правонарушителями, страшно не было. Она с воодушевлением принялась за работу и стала детям второй мамой.- Конечно, было сложно. Три месяца мы друг к другу притирались. Но мне удалось наладить дисциплину, и дети стали учиться лучше, появились отличники, - говорит учитель о своих достижениях.У Елены Пронькиной негромкий, скорее, тихий голос. И это немного удивляет и тоже ломает стереотипы. Но, чтобы тебя слушали и слышали, необязательно говорить слишком громко.- Дети меня слышат, потому что на уроках дисциплина, никто не болтает и не отвлекается. Коллеги удивляются, как мне удается поддерживать дисциплину. Учеников сложных много, есть такие, кто состоит на учете в КДН. Если в гимназиях дети настроены на учебу, то у нас многим ничего не надо, двойки не огорчают. Но много и тех, кто ходит в школу с воодушевлением. Два года подряд мы ездили в Китай на научные конференции, дети занимали призовые места. Также выезжаем и с творческими коллективами. В 2024 году, например, ездили на фестиваль-конкурс «На сопках Маньчжурии». Там четыре основных направления: вокально-хоровое, исследовательские проекты, «Танцы народов мира» и «Юный дизайнер», - делится педагог.На страницу в социальной сети Елены подписано много учеников. Молодому поколению, вероятно, нравится нестандартное для педагога увлечение Елены. Ее внеурочное хобби – создание яркого макияжа. В ленте социальной сети у Елены веселые видеозарисовки с учениками, динамичные клипы ярких, порой очень смелых преображений. Как признается сама Елена, она устала слушать, как все мастера говорят как под копирку: «На азиатском веке работает только классический смоки-айс. Яркие цвета? Забудь».Так Елена записалась на курсы визажистов. Она быстро освоила сложный макияж, работу с нависшим веком и цветовые растяжки.- Меня всегда вдохновляла Гоар Аветисян (известный российский визажист, стилист, бьюти-блогер и предприниматель, ставшая популярной благодаря невероятным преображениям в соцсетях), ее работы. Она одной из первых начала снимать ролики с преображениями, - рассказывает Елена о примере для себя в качестве визажиста.Почти сразу после обучения Елене предложили поработать на конкурсе «Миссис Бурятия», на что она, конечно же, согласилась. И продолжает сотрудничество с проектом и сейчас.- Изначально, когда отучилась на визажиста, думала, что только для себя, но все закрутилось, начала снимать со знакомой студию… Однако в этом учебном году мне поставили вторую смену, поэтому стала принимать на дому или выезжать. Когда съехала со студии, клиенты не потерялись, мне так же пишут и просят записать. Как визажист, я постоянно совершенствуюсь. Если за что-то берусь, то стараюсь достичь успехов в любом деле. Предпочитаю делать яркий макияж. Ведь красимся мы не так часто, поэтому считаю, что на празднике нужно выглядеть ярко и красиво, - отмечает Елена.Тем не менее визаж остается в статусе хобби. Главное для Елены – преподавательская деятельность.Наша героиня признается, мечтала стать учителем еще школьницей.Педагог уверена: без призвания в школе делать нечего. Если не горит душа, очень быстро наступит выгорание и работа превратится в пытку.- От работы с детьми никогда не устаю, наоборот, они вдохновляют. Не только я их учу, но и они меня. На переменах общаемся, что-то могут мне рассказать, я говорю о себе… Люблю детей, и они меня любят. Они все замечают: новый цвет волос, маникюр, даже чехол на телефоне… - делится учитель истории.Педагог говорит, что старается работать не только со своим классом, но и обращает внимание на остальных детей.- Могу посадить, поговорить, вывести на разговор. Дети чувствуют заботу, и тогда они открываются. Если ребенок что-то не понял, можно махнуть на него рукой, сказать, что и так много учеников, а можно объяснять до тех пор, пока не поймет. Бывает, конечно, и так, что детям самим ничего не надо, - рассказывает о рабочих буднях женщина.Сама Елена Пронькина скоро вновь поменяет свою жизнь: осенью она станет «земским учителем» в Агинском бурятском автономном округе. Туда Елена поедет вместе с супругом.- В Агу я уже ездила, познакомилась с директором. В школе недавно прошел ремонт, парты и оборудование поставили в 2023 году, все выглядит как новое, - отмечает учитель.История Елены – пример того, как нужно идти к своей мечте. Когда молодую выпускницу вуза не захотели брать на работу, Елена не сдалась и пошла по сложному пути – работала с непростыми подростками, которые к своему возрасту наворотили немало дел. А когда появился опыт, умение найти подход к любому ребенку, каким бы трудным он ни был, Елена выбрала работу не в гимназии, а обычной школе в не самом благополучном микрорайоне.- Молодым учителям советую, в первую очередь, не бояться. Дети будут проверять вас на прочность, щупать, где есть грань, которую можно или нельзя перейти. Заблуждение молодых педагогов в том, что они хотят быть с детьми на равных, стать друзьями, но это ошибка. Сначала нужно стать учителем, поставить дисциплину, а уже потом налаживать душевный контакт. Главное - не сдаваться, а продолжать свой путь, если он действительно ваш. И все получится, - подытоживает Елена Пронькина.Фото: предоставлено Е. Пронькиной