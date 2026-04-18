Зурхай на субботу, 18 апреля

День ДашинимаБлагоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; творить добродетель, давать посвящение, проводить освящение реликвий, почитать божеств; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям, родившимся в год Тигра, Лошади и Собаки, реализовывать задуманные дела, копать колодец, вспахивать поля (снимать целину, начинать обработку земли), торговать, собирать урожай, начинать добродетельные дела, совершать другие мирные действия.Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи.Стрижка волос: к сокращению жизни.Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления в сторону востока).Фото: Номер один