Житель Узбекистана через знакомого в Улан-Удэ присвоил рекламное агентство в Москве

Первой пострадавшей стала фирма, желавшая разместить рекламу в московском метро и городском транспорте. В тот период у организации была необходимость в наружной рекламе, а цена рекламных услуг, предложенная мошенниками, была ниже рынка.





В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесен приговор по необычному делу о мошенничестве. «Идейный вдохновитель» незаконного бизнеса — гражданин Узбекистана, который не выходя из дома провернул многоходовую операцию по смене руководства московского рекламного агентства. Его сообщником оказался житель бурятской столицы, выступивший в роли технического звена — дроппера. Подробности рейдерского захвата московской фирмы читайте в «Номер один».Уроженец Узбекистана разработал план незаконного переоформления юрлица – рекламного агентства в Москве. Зная слабые места в системе электронного документооборота и имея доступ к утерянным или поддельным паспортным данным, злоумышленник нашел помощника в Улан-Удэ.Мужчины познакомились в конце 2022 года, когда Жданов (тот самый уроженец Узбекистана, фамилия изменена. – Прим. ред.) в чате дропперов связался с Ковригиным (фамилия изменена. – Прим. ред.) из Улан-Удэ.У Жданова был опыт работы менеджером по оказанию рекламных услуг. Также он много общался с клиентами относительно заключения договоров. Хорошо разбирался в перечислении денег в соответствии с нормами закона. Знал все лазейки и мог переводить крупные суммы так, чтобы ни у кого не возникло подозрений и счета не заблокировали.В 2023 году Жданов предложил Ковригину подзаработать. Главной задачей Ковригина было найти подставного человека для назначения на должность генерального директора одной из фирм в Москве, занимающихся рекламой. Ему нужно было сфотографировать паспорт фиктивного директора и отправить Жданову. С новоявленным директором Ковригин также должен был посещать нотариусов и банки.После получения документов от Жданова помощник Ковригин должен был подготовить документы для смены генерального директора, проставить печати и прочее. А затем передать эти бумаги лжедиректору, вместе с подставным начальником открыть банковские счета, получить карты, логины и пароли от них. И передать всю полученную информацию Жданову.Ковригин на предложение согласился. Позднее, уже в суде, он оправдывался тем, что изначально не понимал, что денежные средства, поступающие на счета, получены путем обмана и являются украденными.Однако со временем он стал понимать, какой оборот денежных средств проходит по различным счетам, и поинтересовался у Жданова происхождением этих денег. Тот ему честно рассказал, что деньги получены незаконно.Одним из указаний Жданова было найти человека, чтобы открыть ИП для обналичивания. Ковригин предложил за деньги поучаствовать в серой схеме своему знакомому. Тот должен был зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счет в банке, а затем передать Ковригину логин, пароль, банковскую и сим-карты. Знакомый согласился и сделал все так, как требовал Ковригин. Полученные пароли, номера карт и прочее Ковригин отправил Жданову.По указанию Жданова сообщник обналичивал деньги, а после зачислял их на карты троих своих знакомых, которые также за вознаграждение предоставили Ковригину доступ к своим картам. Затем со счетов знакомых он переводил деньги Жданову.Вознаграждение Ковригина всегда составляло разные суммы, это определял Жданов. По его указанию он либо оставлял себе 10% процентов от обналиченной суммы, либо ему переводил деньги Жданов в той сумме, которую считал нужной.Тогда же, в 2023 году Ковригин по указанию Жданова через группу по поиску работы в мессенджере познакомился с Самариным (фамилия изменена. - Прим. ред.). И сразу сказал, что ему нужно будет стать генеральным директором одной фирмы. Уверял, что все законно, официально, при этом фактически руководить Самарин не будет. Эдакий зиц-председатель.Самарин согласился. Вместе с Ковригиным они поехали к нотариусу передавать полномочия генерального директора рекламного агентства от реального руководителя фирмы в Москве подставному. Поскольку документы были оформлены как положено (об этом позаботился Жданов), у нотариуса не возникло никаких вопросов, и бизнес благополучно переписали на Самарина.После нотариуса мужчины поехали открывать корпоративные счета в разных банках. Открытием счетов они занимались довольно длительное время, пока однажды в одном из банков Самарина не раскусила служба безопасности. Сотрудники банка связались с реальным учредителем фирмы, и тот сказал, что не назначал Самарина на должность генерального директора. Банковские работники сказали Самарину, что он мошенник и не имеет права открывать расчетный счет для рекламного агентства. Тот рассказал о случившемся конфузе Ковригину, который дал ему 5000 рублей и сказал, что все уладит. Ковригин позвонил в банк и уверял работников, что он и есть учредитель фирмы и смена генерального директора законна. Самарин понял, что Ковригин лжет, испугался и отказался продолжать с ним дальнейшее сотрудничество.Свои люди были у мошенников и в Москве.Получив контроль над расчетными счетами агентства, мошенники приступили к монетизации. В течение двух месяцев от имени «обновленного» рекламного агентства были заключены договоры на размещение рекламы с четырьмя различными коммерческими фирмами.Обманутая фирма даже проверяла рекламное агентство на благонадежность, и сомнений у компании не возникло. Вскоре от мошенников пришел счет на оплату за размещение и изготовление рекламных стикеров в Московском метрополитене. Организация оплатила 170 тыс. рублей, однако обещанной рекламы так и не дождалась.Через некоторое время с компанией связался настоящий представитель рекламного агентства и сообщил, что не может выполнить условия договора, так как в его компании произошла незаконная смена генерального директора. Учредитель предложил расторгнуть договор и вернуть компании все уплаченные ею деньги.Второй жертвой стала киностудия, решившая прорекламировать выход очередного сериала. Она оплатила за рекламную компанию более 400 тыс. рублей.Третьими пострадавшими стали представители еще одной московской фирмы, отдав мошенникам за рекламу 200 тыс. рублей.Последними обманутыми стали сотрудники некоммерческой организации - театра, которые заплатили за рекламу 200 тыс. рублей. Позднее на организацию вышел настоящий директор рекламного агентства и через некоторое время возместил ущерб: разместил рекламу в метрополитене, «чтобы его компания не потеряла репутацию из-за мошенников».Учредитель рекламного агентства Поздеев (фамилия изменена. – Прим. ред.) рассказал, что одновременно является и его генеральным директором. В августе 2023 года он был в отпуске за пределами России. Во время отдыха ему позвонила финансовый консультант и сообщила, что на официальном сайте ФНС России увидела изменения ЕГРЮЛ, согласно которым в его фирме сменился генеральный директор, то есть вместо него в выписке числился неизвестный ему человек – Самарин.Однако Поздеев, как учредитель фирмы, не назначал нового генерального директора в лице Самарина и понял, что это действия мошенников. Он поручил консультанту обратиться к юристам, чтобы написать возражения в налоговую. На следующий день в ФНС поступило заявление об увеличении уставного капитала, при этом в документах, приложенных к заявлению, было фиктивное решение о принятии в состав участников ООО Самарина и увеличении уставного капитала до 5 000 000 рублей. Доля участия Поздеева в ООО как учредителя становилась 10%, и он терял всяческий контроль над компанией.Как стало известно Поздееву позднее, изменение в учредительных документах было основано на фиктивном решении, удостоверенном нотариусом в Москве.Благодаря поданным возражениям решение об увеличении уставного капитала не было принято, и по приезде в Москву Поздеев сменил фиктивного генерального директора. После смены ему удалось восстановить контроль над компанией. Он увидел, что злоумышленники от имени его фирмы открыли ряд расчетных счетов в нескольких банках.Получив выписку с расчетных счетов, также увидел, что на расчетный счет, открытый в одном из банков, поступили деньги от двух компаний. Из разговора с представителями фирм он узнал, что от лица его организации выступал некий мужчина, который представлялся как менеджер отдела продаж.В октябре 2023 года в рекламном агентстве вновь увидели смену генерального директор и поняли, что злоумышленники снова установили контроль над компанией. Поздеев, как учредитель, вновь подал заявление в ФНС. Вскоре он узнал, что мужчина, представляющийся сотрудником его агентства, использовал фиктивный сайт и уже на протяжении длительного времени совершает рейдерские захваты компаний и мошеннические действия на территории Москвы.Оперативники МВД вышли на след мошенников благодаря транзакциям.В суда выяснилось, что Ковригин осознавал незаконность своих действий: знал, что не имеет отношения к рекламному бизнесу, но регулярно обналичивал деньги и переводил их Жданову. Суд квалифицировал его действия как мошенничество, совершенное организованной группой.Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя столицы Бурятии. Он признан виновным по статье «Мошенничество». В итоге Ковригина осудили условно на 4,5 года и оштрафовали на 100 000 рублей.Эта история — классический пример удаленного мошенничества. Злоумышленники все чаще используют так называемых дропперов и номинальных директоров из регионов, где люди за небольшие деньги готовы подписать любые бумаги.