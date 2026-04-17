В Чите на мужчину завели уголовку за скрытую съемку женщины

В Чите возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который незаконно следил за женщиной и распространял сведения о её частной жизни.По данным следствия, 47-летний мужчина за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей провёл скрытую фото- и видеосъёмку женщины в торговом центре и кафе. При этом он не имел лицензии на частную детективную деятельность и действовал без согласия самой гражданки. Как сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Забайкальскому краю, полученные материалы мужчина скопировал на флеш-накопитель и передал их заказчику, тем самым распространив сведения, составляющие личную тайну потерпевшей.Против нелегального сыщика возбуждено дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Если вина будет доказана, мужчине может грозить наказание вплоть до лишения свободы.