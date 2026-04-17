Происшествия 17.04.2026 в 16:33

В Чите на мужчину завели уголовку за скрытую съемку женщины

Нелегальный сыщик за деньги следил за дамой в интересах заказчика
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Чите на мужчину завели уголовку за скрытую съемку женщины
Фото: архив «Номер один»
В Чите возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который незаконно следил за женщиной и распространял сведения о её частной жизни.

По данным следствия, 47-летний мужчина за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей провёл скрытую фото- и видеосъёмку женщины в торговом центре и кафе. При этом он не имел лицензии на частную детективную деятельность и действовал без согласия самой гражданки. Как сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Забайкальскому краю, полученные материалы мужчина скопировал на флеш-накопитель и передал их заказчику, тем самым распространив сведения, составляющие личную тайну потерпевшей.

Против нелегального сыщика возбуждено дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Если вина будет доказана, мужчине может грозить наказание вплоть до лишения свободы.
Теги
Забайкалье

Все новости

В Чите на мужчину завели уголовку за скрытую съемку женщины
17.04.2026 в 16:33
В Бурятии три дельца увели 19 млн рублей при транспортировке отходов
17.04.2026 в 16:15
«В квартире был кто-то еще…»: студент ушел на встречу с девушкой, позже его нашли мертвым
17.04.2026 в 16:10
В Бурятии отправили в СИЗО руководителя компании «Энергострой»
17.04.2026 в 15:57
В Бурятии пройдёт всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык»
17.04.2026 в 15:47
В Бурятии студентка создала масштабный арт-объект
17.04.2026 в 15:30
За квартал в Бурятии полиция изъяла рекордные 120 кг наркотиков
17.04.2026 в 15:18
Форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» объединил на одной площадке власть и общество
17.04.2026 в 14:54
«Гостеприимную Бурятию» отмыли от пыли и грязи
17.04.2026 в 14:23
С питерского дроппера взыскали деньги за мошенничество в Забайкалье
17.04.2026 в 14:07
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
«В квартире был кто-то еще…»: студент ушел на встречу с девушкой, позже его нашли мертвым
Глава СК взял под контроль дело о гибели студента в Улан-Удэ

17.04.2026 в 16:10
Крупнейшая взятка Забайкалья стала предметом рассмотрения в суде
38 миллионов рублей передали начальнику строительства объекта за приемку работ
17.04.2026 в 10:19
В Бурятии из-за пастуха случился пожар возле кладбища
Мужчина бросил в траву непотушенную спичку
17.04.2026 в 10:07
В Улан-Удэ возле оптовой базы вспыхнула груженая фура
Дым виден из разных уголков города
17.04.2026 в 09:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru