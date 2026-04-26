Общество 26.04.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 26 апреля
10-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благой день Гуру Падмасамбхавы
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, возводить дуган и другие объекты почитания, а также проводить подношения, связанные с государственными делами, совершать прочие важные дела.
Стрижка волос: к процветанию, счастью.
Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Фото: Номер один
