Общество 26.04.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 26 апреля

10-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 26 апреля
Благой день Гуру Падмасамбхавы

Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, возводить дуган и другие объекты почитания, а также проводить подношения, связанные с государственными делами, совершать прочие важные дела.

Стрижка волос: к процветанию, счастью.

Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru