Зурхай на воскресенье, 26 апреля

Благой день Гуру ПадмасамбхавыБлагоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, возводить дуган и другие объекты почитания, а также проводить подношения, связанные с государственными делами, совершать прочие важные дела.Стрижка волос: к процветанию, счастью.Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.Фото: Номер один