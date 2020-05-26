В Монголии очень хотят провести Наадам-2020

Народу должны быть оказаны почести и психологическая поддержка, считает оргкомитет праздника
Оргкомитет национального праздника Наадам-2020 и вице-премьер правительства Монголии У.Энхтувшин «согласились во мнении об организации и проведении» праздника «в соответствии с актуальным положением, условиями и рекомендациями органов здравоохранения», сообщает МОНЦАМЭ.
Наадам - это традиционный ежегодный фестиваль монголов, который является культурно-историческим наследием, и символом единства монгольского народа. Поэтому оргкомитет решил, что многолетняя традиция должна продолжаться, особенно в период, когда население находится на вынужденном карантине в течение нескольких месяцев.
«Народу должны быть оказаны почести и психологическая поддержка», - посчитал оргкомитет.
Поэтому его члены предложили, что целесообразно организовать и провести Наадам-2020 «в соответствии с нормативными документами и противоэпидемическим режимом, не создавая массовые скопления людей и угрозу безопасности, жизни и здоровью населения».
Окончательное решение об организации и проведении Наадам-2020 будет принято Государственной чрезвычайной комиссией, отмечает агентство. Оно же сообщает о том, что Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) на своем расширенном заседании 25 мая полностью поддержала предложение продлить на один месяц частично введенный режим повышенной готовности, который истекает 31 мая.
Другими словами из-за высокого риска заражения коронавирусом внутри страны ГЧК предложила продлить действующий режим еще на один месяц - до 30 июня включительно.
Решение по предложению ГЧК будет принято на очередном заседании правительства Монголии 27 мая.
Фото: montsame.mn
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