05.10.2020
В Бурятии ищут 63-летнюю жительницу Закаменского района

В Бурятии ищут 63-летнюю жительницу Закаменского района

Екатерина Ивайловская ушла из дома в селе Михайловка 24 сентября и не вернулась

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 63-летнюю жительницу Закаменского района Екатерину Ивайловскую, которая 24 сентября ушла из дома в селе Михайловка, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщили в республиканском МВД.

Приметы: азиатской внешности, на вид 63-65 лет, рост 158 см, среднего телосложения, волосы короткие светло-каштановые, глаза карие, узкие.

Особые приметы: татуировка на одном из пальцев рук, шрамы от аппарата Илизарова на правой ноге ниже колена, походка замедленная.

Была одета: куртка черная, джинсы синего цвета, сапоги резиновые синие.

При наличии какой-либо информации о ней либо ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)31-00-69, 8(30137)4-54-10 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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