В Бурятии ищут 63-летнюю жительницу Закаменского района

Екатерина Ивайловская ушла из дома в селе Михайловка 24 сентября и не вернулась



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 63-летнюю жительницу Закаменского района Екатерину Ивайловскую, которая 24 сентября ушла из дома в селе Михайловка, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщили в республиканском МВД.



Приметы: азиатской внешности, на вид 63-65 лет, рост 158 см, среднего телосложения, волосы короткие светло-каштановые, глаза карие, узкие.



Особые приметы: татуировка на одном из пальцев рук, шрамы от аппарата Илизарова на правой ноге ниже колена, походка замедленная.



Была одета: куртка черная, джинсы синего цвета, сапоги резиновые синие.



При наличии какой-либо информации о ней либо ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)31-00-69, 8(30137)4-54-10 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

