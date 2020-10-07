Река Джида, в которую попали технологические воды золотодобычи, очищается

Межведомственная группа работает в Закаменском районе Бурятии, где разрушилась дамба золотодобывающего предприятия
В Бурятии для мониторинга обстановки в районе рудника ООО «СП-Инвест», на котором в результате таяния вечной мерзлоты произошел прорыв технологической воды из отстойника, запланировано привлечение беспилотной авиационной системы Главного управления МЧС по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.
Сотрудниками Росприроднадзора на месте запланировано проведение экспресс-тестов на наличие примесей в реке Джида, в которую попали чего около 6 тысяч кубометров технологической воды (песчано-гравийная смесь). В настоящий момент дамба восстановлена.
«Организовано взаимодействие с главами и старостами населенных пунктов Закаменского, Джидинского и Селенгинского районов. Проведено информирование населения. По состоянию на 12:00 местного времени по результатам мониторинга реки Джида вниз по течению от города Закаменск наблюдается осветление воды. Ухудшение обстановки не прогнозируется. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Ситуация находится на контроле.
Напомним 6 октября поступила информация о том, что в 150 километрах от Закаменска в ходе проведения работ по добыче золота на россыпи ручья Горхын Закаменского района, в результате таяния вечной мерзлоты, произошел прорыв технологической воды из отстойника.
Сегодня утром на место происшествия вертолетом Ми-8 из Улан-Удэ вылетела межведомственная рабочая группа под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова. В состав рабочей группы вошли: начальник Главного управления МЧС России по Республике Бурятия генерал-майор внутренней службы Александр Марков и заместитель начальника Главного управления по делам гражданской обороны и защите населения полковник внутренней службы Евгений Шангин, представители Республиканского агентства ГО и ЧС, территориальных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры и министерства природных ресурсов республики.
Как сообщал «Номер один», по требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Забайкальским межрегиональным управлением Росприроднадзора инициирована проверка на предприятии «СП – Инвест». Также специалисты ведомства дополнительно проведут анализы проб воды из реки Джида, будут привлечены специалисты Росрыболовства с целью установления возможного ущерба водным биологическим ресурсам.
Джида́ - река на юге Бурятии, левый приток Селенги, которая является главным притоком Байкала.. Длина — 567 км, площадь бассейна — 23 500 км².
Фото: 03.mchs.gov.ru
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