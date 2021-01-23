В Бурятии готовятся к массовой вакцинации от COVID-19

По республике развернут 21 пункт вакцинации



На очередном заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, Главе Бурятии Алексею Цыденову доложили о мероприятиях по организации прививочной кампании от COVID-19.



В Бурятии медицинские учреждения начали подготовку к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По республике развернут 21 пункт вакцинации: из них 9 пунктов по городу Улан-Удэ и 14 - в районах республики, которым доставлена вакцина. Поставки по всем районам завершены, в г. Северобайкальск партия вакцины поступит в ближайшее время.



В целях оперативной координации служб и ведомств а также контроля исполнения планов соблюдения условий безопасности вакцинации в Правительстве Бурятии создана рабочая группа. В ежедневном режиме она отрабатывает вопросы по организации вакцинации.



- В борьбе с пандемией особую значимость имеет вакцинация населения против COVID-19. На сегодняшний день это основное мероприятие в рамках профилактики заболевания. Количество инфекций, против которых удается создать вакцины, постоянно растет. За последние 40 лет человечество узнало более 70 новых инфекций, и каждый год возникают инфекции, которые опасны для человека. И если бы не было прививок, иммунопрофилактики, то с ними справиться не удалось бы. Только путем создания коллективного иммунитета мы можем подавить вирус. Поэтому необходимо уделить самое пристальное внимание этому вопросу, - отметил Главный государственный санитарный врач Республики Бурятия Сергей Ханхареев.



В настоящее время в Бурятию поступило 18492 дозы комбинированной векторной вакцины Гам-Ковид-Вак I и II компонента. По данным регистра вакцинированных привито 3492 человека. Прививки приоритетно начали ставить работникам здравоохранения, социальным и педагогическим работникам. На сегодняшний день остаток вакцины составляет 15 тысяч доз, - сообщает пресс-служба правительства РБ.



