Для улан-удэнцев приготовили 7 ледовых катков и 6 лыжных баз
Накануне в Улан-Удэ официально открыли зимний спортивный сезон. В этом году в Улан-Удэ зимой будет работать 187 спортивных объектов - на пять больше, чем в прошлом году.
Будет залито 20 хоккейных кортов, обустроено 157 мини-футбольных полей и других игровых площадок. В том числе для улан-удэнцев будет функционировать 7 катков и 6 лыжных баз.
Делимся списком мест, где вы можете взять напрокат лыжи, коньки и другой зимний инвентарь:
ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ:
-ДООЦ "Огонек" (9:00-17:00): Лыжи, тюбинги, снегокаты.
-ДООЦ "Березка" (9:00-17:00): Лыжи, снегокаты.
-Лыжная база ВСГУТУ (Верхняя Березовка, 9:00-17:00): Лыжи, снегокаты.
-Лыже-биатлонный комплекс "Снежинка" (9:00-17:00): Беговые и горные лыжи, сноуборды, тюбинги.
-СОЛ "Зорька" (9:00-17:00): Лыжи, тюбинги, снегокаты.
-Горнолыжный комплекс "Гора Орлиная" (11:00-18:00): Лыжи, сноуборды, тюбинги.
ЛЕДОВЫЕ КАТКИ:
- Центральный стадион ДСС РБ (12:00-22:00);
- Спортивная школа олимпийского резерва №10 (12:00-20:00);
-Парк "Кристальный" (10:00-20:00);
-Парк "Юбилейный" (10:00-20:00);
-Ледовая арена "ICEметр": 8(3012) 588-808, 305-000;
-База отдыха "Оранж Хаус" (10:00-22:00);
Все катки работают в выходные и будни.
Фото: скриншот видео, минспорт РБ