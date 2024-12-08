Спорт 08.12.2024 в 10:08

Для улан-удэнцев приготовили 7 ледовых катков и 6 лыжных баз

В Улан-Удэ официально открыли зимний спортивный сезон
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для улан-удэнцев приготовили 7 ледовых катков и 6 лыжных баз

Накануне в Улан-Удэ официально открыли зимний спортивный сезон. В этом году в Улан-Удэ зимой будет работать 187 спортивных объектов - на пять больше, чем в прошлом году.

Будет залито 20 хоккейных кортов, обустроено 157 мини-футбольных полей и других игровых площадок. В том числе для улан-удэнцев будет функционировать 7 катков и 6 лыжных баз.

Делимся списком мест, где вы можете взять напрокат лыжи, коньки и другой зимний инвентарь:

 ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ:

-ДООЦ "Огонек" (9:00-17:00): Лыжи, тюбинги, снегокаты.

-ДООЦ "Березка" (9:00-17:00): Лыжи, снегокаты.

-Лыжная база ВСГУТУ (Верхняя Березовка, 9:00-17:00): Лыжи, снегокаты.

-Лыже-биатлонный комплекс "Снежинка" (9:00-17:00): Беговые и горные лыжи, сноуборды, тюбинги.

-СОЛ "Зорька" (9:00-17:00): Лыжи, тюбинги, снегокаты.

-Горнолыжный комплекс "Гора Орлиная" (11:00-18:00): Лыжи, сноуборды, тюбинги.

 

ЛЕДОВЫЕ КАТКИ:

- Центральный стадион ДСС РБ (12:00-22:00);

- Спортивная школа олимпийского резерва №10 (12:00-20:00);

-Парк "Кристальный" (10:00-20:00);

-Парк "Юбилейный" (10:00-20:00);

-Ледовая арена "ICEметр": 8(3012) 588-808, 305-000;

-База отдыха "Оранж Хаус" (10:00-22:00);

Все катки работают в выходные и будни.

 

Фото: скриншот видео, минспорт РБ

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