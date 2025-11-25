Шоколад подешевеет в начале 2026 года

Африка завалила мировой рынок дешевым какао, который идет на производство натурального шоколада. Фьючерсы на какао в Нью-Йорке упали до минимума с февраля 2024 года из-за стабильных поставок из Кот-д'Ивуара. 24 ноября цены снизились на 2,7%, что на 60% ниже декабрьского рекорда, из-за прогнозов мирового профицита. Объемы поставок ивуарийской продукции превышают 100 000 тонн три недели подряд, приближаясь к прошлогодним показателям.

В декабре прошлого года цена тонны какао на мировых рынках стоила 13 тысяч долларов США, сейчас чуть выше 5 тысяч долларов. Удорожание какао было главной причиной роста цен на шоколад в Бурятии. Который за два года подорожал в рознице почти в два раза.

Сегодня российские аналитики полагают, что с учётом времени на поставку и производство шоколада на российских фабриках, в связи с существенным удешевлением сырья, цены на этот вкусный продукт начнут свое падение в феврале-марте 2026 года.