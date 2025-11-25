Экономика и бизнес 25.11.2025 в 10:06

Шоколад подешевеет в начале 2026 года

Мировые цены на какао упали на 60%
A- A+
Текст: Иван Иванов
Шоколад подешевеет в начале 2026 года
Фото: loon.site

Африка завалила мировой рынок дешевым какао, который идет на производство натурального шоколада. Фьючерсы на какао в Нью-Йорке упали до минимума с февраля 2024 года из-за стабильных поставок из Кот-д'Ивуара. 24 ноября цены снизились на 2,7%, что на 60% ниже декабрьского рекорда, из-за прогнозов мирового профицита. Объемы поставок ивуарийской продукции превышают 100 000 тонн три недели подряд, приближаясь к прошлогодним показателям.

В декабре прошлого года цена тонны какао на мировых рынках стоила 13 тысяч долларов США, сейчас чуть выше 5 тысяч долларов. Удорожание какао было главной причиной роста цен на шоколад в Бурятии. Который за два года подорожал в рознице почти в два раза.

Сегодня российские аналитики полагают, что с учётом времени на поставку и производство шоколада на российских фабриках, в связи с существенным удешевлением сырья, цены на этот вкусный продукт начнут свое падение в феврале-марте 2026 года.

Теги
шоколад

Все новости

В дацане Бурятии освятили «Ворота Дхармы»
25.11.2025 в 10:30
В Бурятии заживо сгорели 32 курицы
25.11.2025 в 10:27
В Якутске закупят рекордное число городских автобусов
25.11.2025 в 10:13
Шоколад подешевеет в начале 2026 года
25.11.2025 в 10:06
Утром в Улан-Удэ иномарка сбила 17-летнего юношу
25.11.2025 в 09:54
Кикбоксерша из Бурятии стала чемпионкой России
25.11.2025 в 09:50
В Бурятии ученые вырастили «Байкальское чудо»
25.11.2025 в 09:48
Китайцы получат месторождение за путь в Китай
25.11.2025 в 09:38
С бенефициара «БайкалБанка» взыскали 1,5 млрд рублей убытков
25.11.2025 в 09:34
12 «посыпушек» устраняют последствия снегопада в Улан-Удэ
25.11.2025 в 09:25
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Китайцы получат месторождение за путь в Китай
Власти Тувы предложили Китаю построить железную дорогу в обмен на редкоземельные металлы
25.11.2025 в 09:38
Цифровой рубль умер задолго до рождения
Банк России сделал заявление: этот продукт оказался никому не нужен
23.11.2025 в 09:13
Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии
Главы министерств финансов России и Монголии встретились в Москве
22.11.2025 в 17:11
Предприниматели Бурятии получили премии
Подвели итоги Регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»
22.11.2025 в 12:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru