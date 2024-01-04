Происшествия 04.01.2024 в 11:35

В Бурятии сегодня утром перевернулся микроавтобус

В нем находились 12 человек, в том числе 3 ребенка  
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии сегодня утром перевернулся микроавтобус
Сегодня в 08.23 (мест) от оперативного дежурного ЕДДС Баргузинского района поступило сообщение о том, что в 2 км от н.п. Душелан произошло опрокидывание автомобиля «Фиат Дукато». В нем находились 12 человек, в том числе 3 ребенка. Розлива топлива нет. Информация уточняется, - сообщили в МЧС РФ по РБ. 

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту данного ДТП. 

- По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фиат Дукато», следовавшего из у. Баянгол в г. Улан-Удэ, вблизи с. Душелан не справился с управлением, совершил съезд с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус перевернулся. Пострадали 3 пассажира и водитель. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках, - прокомментировали в республиканской прокуратуре. 

Фото: МЧС РФ по РБ

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