В Бурятии четверо подростков пострадали в опрокинувшейся иномарке

Сегодня около пяти часов утра на выезде из села Каргино Кабанского района Бурятии произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

Водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, из-за чего иномарка слетела в кювет и опрокинулась.

«В результате ДТП травмы получили четыре подростка – 2009 и 2013 годов рождения», - сообщили в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».

Устанавливаются обстоятельства аварии.

Позднее в ГАИ республики уточнили, что за рулем иномарки находился 16-летний юноша. В медицинское учреждение доставили трех 16-летних подростков и 12-летнего ребенка.