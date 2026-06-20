Происшествия 20.06.2026 в 10:25
На мусорном полигоне в пригороде Улан-Удэ случился новый пожар
Прием отходов снова приостановлен
Текст: Карина Перова
В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии сегодня ночью случился новый пожар на мусорном полигоне. Об этом сообщили в ООО «ЭкоАльянс».
На тушении работают пожарные бригады противопожарной службы РБ. Задействовано четыре единицы спецтехники. Ведется пересыпка очагов возгорания.
«Прием отходов от физических и юридических лиц на площадке ТБО временно прекращен», - прокомментировали на предприятии.
Напомним, ранее пожар произошел 17 июня. Его полностью ликвидировали. Причины возгорания до сих пор устанавливаются.
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