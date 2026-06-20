На мусорном полигоне в пригороде Улан-Удэ случился новый пожар

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии сегодня ночью случился новый пожар на мусорном полигоне. Об этом сообщили в ООО «ЭкоАльянс».

На тушении работают пожарные бригады противопожарной службы РБ. Задействовано четыре единицы спецтехники. Ведется пересыпка очагов возгорания.

«Прием отходов от физических и юридических лиц на площадке ТБО временно прекращен», - прокомментировали на предприятии.

Напомним, ранее пожар произошел 17 июня. Его полностью ликвидировали. Причины возгорания до сих пор устанавливаются.