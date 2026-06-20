В Улан-Удэ на несколько часов закрыли движение трамваев на «Мелькомбинат»

В Улан-Удэ в связи с техническими неисправностями путей временно закрыли трамвайное движение на участке от кольца в 20А квартале до Мелькомбината (маршрут №4). Остановки «20А квартал», «Рынок Крестьянский» и конечная «Мелькомбинат» временно недоступны. Сообщение опубликовали в 9:52.

Аварийная служба проводит восстановительные работы. Ожидается, что движение будет приостановлено примерно на 2–3 часа.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим пассажиров учитывать это при планировании маршрута», - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».