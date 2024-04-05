Происшествия 05.04.2024 в 11:16

На БАМе легковушка попала под грузовой поезд

Водитель автомобиля погиб на месте
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Текст: Андрей Константинов
На БАМе легковушка попала под грузовой поезд
Байкальская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский Байкало-Амурской магистрали.

«По предварительным данным, утром 5 апреля на регулируемом железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля скончался от полученных травм», - рассказали в прокуратуре.

Движение по указанному участку пути сейчас восстановлено. На место пришествия выехали сотрудники Чарского ЛПП Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»

Теги
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