Происшествия 05.04.2024 в 11:16
На БАМе легковушка попала под грузовой поезд
Водитель автомобиля погиб на месте
Текст: Андрей Константинов
Байкальская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский Байкало-Амурской магистрали.
«По предварительным данным, утром 5 апреля на регулируемом железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля скончался от полученных травм», - рассказали в прокуратуре.
Движение по указанному участку пути сейчас восстановлено. На место пришествия выехали сотрудники Чарского ЛПП Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
«По предварительным данным, утром 5 апреля на регулируемом железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля скончался от полученных травм», - рассказали в прокуратуре.
Движение по указанному участку пути сейчас восстановлено. На место пришествия выехали сотрудники Чарского ЛПП Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
ТегиДТП железная дорога