Глава Бурятии рассказал о ситуации в Джидинском районе

Так, вода подтопила автодорогу Гусиноозерск - Петропавловка – Закаменск в районе 177-го км. Слой воды на дорожном полотне составляет 1,5 метра, движения всех видов транспорта закрыто. Для автомобилей высокой проходимости имеется объездная дорога.





Глава Бурятии дал поручение руководителю Бурятрегионавтодора Игорю Петрову выехать в Джидинский район для координации восстановительных работ. Из-за прошедших осадков и повышения уровня воды в реке Джида там подтопило и подмыло участки региональных и местных дорог.Сейчас в районе идут восстановительные работы. Глава Бурятии обозначил самые проблемные участки.Подтоплена дорога на подъезде к мосту через реку Джида со стороны села Тохой. Слой воды там также составляет 1,5 метра. Движение здесь закрыто.Подмыты подъезды к временному мосту Нюгуйский через Джиду со стороны села Енхор, а также подъезд к Хулдатскому мосту со стороны села Хулдат. Проехать там сейчас невозможно.Фото: канал главы Бурятии в «МАКСе»