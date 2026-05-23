Происшествия 23.05.2026 в 17:37

Глава Бурятии рассказал о ситуации в Джидинском районе

Сейчас там подтоплены несколько участков дорог и размыты подъезда к мостам
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии рассказал о ситуации в Джидинском районе
Глава Бурятии дал поручение руководителю Бурятрегионавтодора Игорю Петрову выехать в Джидинский район для координации восстановительных работ. Из-за прошедших осадков и повышения уровня воды в реке Джида там подтопило и подмыло участки региональных и местных дорог.

Сейчас в районе идут восстановительные работы. Глава Бурятии обозначил самые проблемные участки.

Так, вода подтопила автодорогу Гусиноозерск - Петропавловка – Закаменск в районе 177-го км. Слой воды на дорожном полотне составляет 1,5 метра, движения всех видов транспорта закрыто. Для автомобилей высокой проходимости имеется объездная дорога.


Подтоплена дорога на подъезде к мосту через реку Джида со стороны села Тохой. Слой воды там также составляет 1,5 метра. Движение здесь закрыто.

Подмыты подъезды к временному мосту Нюгуйский через Джиду со стороны села Енхор, а также подъезд к Хулдатскому мосту со стороны села Хулдат. Проехать там сейчас невозможно.

Фото: канал главы Бурятии в «МАКСе»
Теги
подтопление

Все новости

Глава Бурятии рассказал о ситуации в Джидинском районе
23.05.2026 в 17:37
В Улан-Удэ обсудили развитие народных художественных промыслов
23.05.2026 в 17:19
В Забайкалье осудили интернациональную бригаду «золотых» контрабандистов
23.05.2026 в 13:27
В Бурятии по факту ДТП с двумя грузовиками возбудили уголовное дело
23.05.2026 в 13:06
В Бурятии начался месяц без ругани и мяса
23.05.2026 в 13:00
29 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю
23.05.2026 в 13:00
Страшное ДТП произошло на трассе в Бурятии
23.05.2026 в 10:21
В Бурятии привели в готовность пункты временного размещения
23.05.2026 в 10:02
Продавцы воды судятся с продавцами водки из-за Байкала
23.05.2026 в 09:50
На гастрофестивале «Амтатай» одновременно слепили тысячу бууз
23.05.2026 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Забайкалье осудили интернациональную бригаду «золотых» контрабандистов
Они пытались переправить в Китай золото на 70 миллионов рублей
23.05.2026 в 13:27
В Бурятии по факту ДТП с двумя грузовиками возбудили уголовное дело
Расследование взяла на контроль прокуратура
23.05.2026 в 13:06
29 жителей Бурятии стали жертвами мошенников за неделю
Они отдали жуликам более 6 млн рублей
23.05.2026 в 13:00
Страшное ДТП произошло на трассе в Бурятии
Вблизи Тарбагатая столкнулись фура и грузовик с дровами
23.05.2026 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru