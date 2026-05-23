Общество 23.05.2026 в 09:42

На гастрофестивале «Амтатай» одновременно слепили тысячу бууз

Это стало новым рекордом страны
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На гастрофестивале «Амтатай» одновременно слепили тысячу бууз
В столице Бурятии продолжает работу гастрофестиваль «Амтатай» (0+), который в этом году стал частью международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу». Главным событием праздника стала совместная лепка 1000 бууз одновременно, что стало новым рекордом страны.


В мероприятии приняли участие не только тысячи жителей и гостей республики, но и звёздные хедлайнеры форума - Фёдор Бондарчук и Алексей Чадов, которые лично присоединились к процессу приготовления национального блюда. 


«Для меня большая честь - быть здесь с вами. Для меня это неожиданно. Я попробую все это сделать. Прекрасного вам дня! Спасибо, что вы здесь в хорошем настроении. Вам солнечного дня, отличного лета!», - пожелал жителям Бурятии Фёдор Бондарчук. 

А Алексей Чадов с юмором отметил, что лепка бууз - это настоящее мастерство: «Подобие у меня получилось, но если кто-то совсем голодный, то, конечно, съест».


По словам организаторов, «Амтатай» - это не только праздник для гурманов, но и значимый драйвер экономического развития региона.

«"Амтатай" - это не только праздник для гурманов, но и важный бустер экономического развития. Вкусная экономика в деле! Это одна из причин, почему в этом году мы его проводим в рамках форума креативных индустрий. Тысячи жителей республики и гостей дают существенную подпитку нашим кафе и ресторанам», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. 


Он отметил, что по итогам прошлого фестиваля уже был зафиксирован реальный экономический эффект: тысячи гостей, рост спроса на продукцию местных производителей, увеличение осведомленности жителей о кафе и ресторанах Бурятии. И в прошлом году «Амтатай» получил международную премию Russian Event Awards.


Напомним, впервые этот фестиваль стал ярким и вкусным дополнением к международному форуму креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке». Организаторами форума выступают Министерство развития Дальнего Востока и Арктики России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Республика Бурятия при поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
фестиваль

Все новости

Страшное ДТП произошло на трассе в Бурятии
23.05.2026 в 10:21
В Бурятии привели в готовность пункты временного размещения
23.05.2026 в 10:02
Продавцы воды судятся с продавцами водки из-за Байкала
23.05.2026 в 09:50
На гастрофестивале «Амтатай» одновременно слепили тысячу бууз
23.05.2026 в 09:42
Вкладчиков Бурятии успокоили гарантиями
23.05.2026 в 09:30
В Бурятии потушили все лесные пожары
23.05.2026 в 09:25
Гороскоп для жителей Бурятии на 23 мая 2026 года
23.05.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 23 мая
23.05.2026 в 06:02
Ядовитый пришелец захватывает Бурятию
23.05.2026 в 06:00
На севере Бурятии годами не вывозят мусор от снесенных домов
22.05.2026 в 17:26
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии привели в готовность пункты временного размещения
Паводковая ситуация в республике остается сложной
23.05.2026 в 10:02
Вкладчиков Бурятии успокоили гарантиями
Страховое возмещение по депозитам повысят с 1,4 до 2 миллионов рублей
23.05.2026 в 09:30
Гороскоп для жителей Бурятии на 23 мая 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
23.05.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 23 мая
Седьмой лунный день
23.05.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru