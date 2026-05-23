На гастрофестивале «Амтатай» одновременно слепили тысячу бууз

В столице Бурятии продолжает работу гастрофестиваль «Амтатай» (0+), который в этом году стал частью международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу». Главным событием праздника стала совместная лепка 1000 бууз одновременно, что стало новым рекордом страны.





В мероприятии приняли участие не только тысячи жителей и гостей республики, но и звёздные хедлайнеры форума - Фёдор Бондарчук и Алексей Чадов, которые лично присоединились к процессу приготовления национального блюда.





А Алексей Чадов с юмором отметил, что лепка бууз - это настоящее мастерство: «Подобие у меня получилось, но если кто-то совсем голодный, то, конечно, съест».





«"Амтатай" - это не только праздник для гурманов, но и важный бустер экономического развития. Вкусная экономика в деле! Это одна из причин, почему в этом году мы его проводим в рамках форума креативных индустрий. Тысячи жителей республики и гостей дают существенную подпитку нашим кафе и ресторанам», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.





Он отметил, что по итогам прошлого фестиваля уже был зафиксирован реальный экономический эффект: тысячи гостей, рост спроса на продукцию местных производителей, увеличение осведомленности жителей о кафе и ресторанах Бурятии. И в прошлом году «Амтатай» получил международную премию Russian Event Awards.





«Для меня большая честь - быть здесь с вами. Для меня это неожиданно. Я попробую все это сделать. Прекрасного вам дня! Спасибо, что вы здесь в хорошем настроении. Вам солнечного дня, отличного лета!», - пожелал жителям Бурятии Фёдор Бондарчук.По словам организаторов, «Амтатай» - это не только праздник для гурманов, но и значимый драйвер экономического развития региона.Напомним, впервые этот фестиваль стал ярким и вкусным дополнением к международному форуму креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке». Организаторами форума выступают Министерство развития Дальнего Востока и Арктики России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Республика Бурятия при поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии