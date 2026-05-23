Общество 23.05.2026 в 17:19

В Улан-Удэ обсудили развитие народных художественных промыслов

Под них в столице Бурятии могут отдать Гостиные ряды
Текст: Андрей Константинов
В рамках международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» состоялась рабочая встреча зампреда Совета Федерации РФ Инны Святенко и главы Бурятии Алексея Цыденова с представителями народных художественных промыслов (НХП) и креативных индустрий Дальнего Востока. В мероприятии участвовали дизайнеры, мастера декоративно-прикладного искусства, представители профильных ассоциаций ДФО и центров «Мой бизнес». К обсуждению присоединилась Юлия Алферова, генеральный директор Национального агентства развития предпринимательства, член Комиссии Госсовета РФ, член Общественного совета при ФНС России.


Открывая встречу, Инна Святенко поблагодарила руководство Бурятии за организацию площадки и поделилась личными впечатлениями.
 
– Первый раз в Улан-Удэ, первый раз в Бурятии. В Москве сильно пугали непогодой: снег, дождь... А в Москве вчера было плюс 30. Тем не менее, яркое солнце встретило меня. Прекрасная погода. И самое главное, замечательное настроение здесь, на полях форума, у людей, которые действительно творят, являются поистине народными художниками, творцами, – отметила Инна Святенко.

Креативная индустрия – это отрасль экономики, именно экономики, где люди могут иметь возможность зарабатывать, сказал глава Бурятии. Он напомнил о действующих мерах поддержки: налоговые льготы (1% по УСН для новых ИП, за пять лет малый бизнес сэкономил 22 млрд рублей), социальные контракты до 350 тыс. рублей, льготные микрозаймы для старта до 5 млн рублей со ставкой до 12%, поддержка Центра «Мой бизнес»: участие в акселерационных программах, в выставках всероссийского и международного масштабов.


Жигжит Баясхаланов, скульптор, оружейник, председатель Международной ассоциации бурятских оружейников, рассказал о создании экосистемы народных промыслов.

– Мы четыре года назад открыли мастерские по бурятскому оружейному делу. Наши студенты – школьники с 8–9 класса и мужчины до 80 лет. Взрослые люди хотят оставить наследие внуку. Мы создали Академию креативных индустрий при Забайкальском университете, запускаем промышленный дизайн, – сказал Жигжит Баясхаланов.

Юлия Алферова предложила мастерам активнее интегрироваться в медиа-контент. «НХП двигает эмоциональная связь, которая потом обретает экономический продукт. У нас есть люди с музой таланта, но без финансовой грамотности. Нужна сегментация участников. Один из лайфхаков – интегрироваться в медиа-контент лидеров мнений, которые приезжают в регион», – говорит гендиректор Национального агентства развития предпринимательства.


Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопрос мастера из Улан-Удэ о создании «ремесленного двора», рассказал, что Гостиные ряды в центре города после капремонта станут таким центром притяжения.

– Мы приняли объект в республиканскую собственность. Сейчас сделали проект, делаем капитальный ремонт. Гостиные ряды как раз смотрим под такой культурный центр, центр притяжения. Создадим шоу-рум для возможности реализации, – отметил Алексей Цыденов.


Татьяна Черных из Прибайкальского района Бурятии поделилась опытом и предложением. «Мы сделали ремесленные мастерские при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы не просто делаем изделия, а обучаем детей. Готовы на своей территории делать фестивали НХП. Это поможет развивать сельские территории», – сказала Татьяна Черных.

В завершение встречи сенатор Инна Святенко напомнила, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко создана Комиссия по сохранению народно-художественных промыслов и развитию креативных индустрий, которую она возглавляет. Инна Святенко также анонсировала учреждение в России новой Национальной премии в области НХП.


– Буквально неделю назад Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой национальной премии в области народно-художественных промыслов. Наконец, по инициативе Валентины Матвиенко мы пробили эту премию по 10 номинациям. Заявочная кампания начнётся с 27 мая. Не пропустите этот звёздный час, когда можно заявить о себе на всю Россию, – объявила Инна Святенко.

Организаторами Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Республика Бурятия. 

Фото: пресс-служба правительства РБ
