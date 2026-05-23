Общество 23.05.2026 в 10:02

В Бурятии привели в готовность пункты временного размещения

Паводковая ситуация в республике остается сложной
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии рассказал о ситуации с подтоплениями в ряде районов республики, назвав прошедший день «не простым».

«В результате обильных осадков на территории юго-западных районов - Закаменский, Тункинский, Джидинский - произошел подъем уровня воды в реках Цакирка, Джида, Иркут, Хыр-Горхон Малый Зангисан, Харагун и Оронгодой. В результате были подтоплены 54 приусадебных участка. Подтопленных домов нет. На данный момент все 54 участка освобождены от воды», - рассказал Алексей Цыденов.

По словам главы, подтопления также зарегистрированы на местных, региональных и федеральных дорогах. 

Сейчас на территории Тункинского, Закаменского и Джидинского районов введен режим «Повышенная готовность».

По данным синоптиков, в ближайшие сутки на реках республики в связи с прогнозируемыми осадками ожидается повышение уровней воды: на малых реках с выходом воды на пойму, в горных районах существует вероятность увеличения склонового стока. 

«Приведены в готовность пункты временного размещения. В селе Оёр Джидинского района организовано дежурство спасателей ПСО-3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с аэролодкой. Организован постоянный контроль за паводковой обстановкой», - рассказал о принимаемых мерах глава Бурятии.
