Экономика и бизнес 23.05.2026 в 09:50
Продавцы воды судятся с продавцами водки из-за Байкала
Спор возник из-за товарного знака Legend of Baikal
Текст: Иван Иванов
Аффилированная с «Эн+» бизнесмена Олега Дерипаски компания «ПК „Байкал Аква“» судится за товарный знак Legend of Baikal с фирмой из Листвянки «Байкал», сообщает «Коммерсантъ». Разбирательство идет в суде по интеллектуальным спорам.
18 мая состоялось предварительное судебное заседание по иску компании «Байкал Аква» к компании «Байкал». В заседании принимал участие Роспатент. Первое основное судебное заседание назначено на 25 июня.
По данным издания, «Байкал Аква», занимающаяся производством бутилированной воды под маркой Legend of Baikal (право на которое получено в 2008 году), столкнулась с препятствиями при попытке зарегистрировать этот же бренд для алкогольных напитков. В 2021 году компания получила отказ от Роспатента. Однако, в 2024 году Роспатент одобрил заявку компании «Байкал» на регистрацию товарного знака Legend of Baikal для алкогольной продукции. Именно это решение ведомства стало причиной судебного разбирательства.
